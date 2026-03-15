Аргентина требует провести Финалиссиму на нейтральном поле, иначе игры не будет. Предлагается Рим – но матч могут отменить уже в ближайшие часы

Финалиссима между сборными Аргентины и Испании находится под угрозой срыва.

Ранее появилась информация, что матч между Аргентиной и Испанией могут провести на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра должна была пройти 27 марта в Дохе, но из-за ситуации на Ближнем Востоке ее было решено перенести. Позднее стало известно, что аргентинская команда отказалась играть в Мадриде.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, последнее встречное предложение Ассоциации футбола Аргентины (AFA) по поводу проведения Финалиссимы: матч должен состояться 31 марта и на нейтральном поле – иначе игры не будет.

Журналист ESPN Эстебан Эдул пишет , что Аргентина предложила провести матч 31 марта на Олимпийском стадионе в Риме. Других вариантов уже нет.

El Chiringuito выпустил сообщение, что в ближайшие часы будет официально объявлено об отмене Финалиссимы.

По информации аргентинского журналиста Эрнана Кастильо, попытки провести игру на «Бернабеу» – это жест со стороны УЕФА, чтобы уладить разногласия между президентом организации Александером Чеферином и главой «Реала» Флорентино Пересом.