  • Аргентина требует провести Финалиссиму на нейтральном поле, иначе игры не будет. Предлагается Рим – но матч могут отменить уже в ближайшие часы
Финалиссиму между Аргентиной и Испанией могут так и не провести.

Ранее появилась информация, что матч между Аргентиной и Испанией могут провести на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра должна была пройти 27 марта в Дохе, но из-за ситуации на Ближнем Востоке ее было решено перенести. Позднее стало известно, что аргентинская команда отказалась играть в Мадриде.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, последнее встречное предложение Ассоциации футбола Аргентины (AFA) по поводу проведения Финалиссимы: матч должен состояться 31 марта и на нейтральном поле – иначе игры не будет.

Журналист ESPN Эстебан Эдул пишет, что Аргентина предложила провести матч 31 марта на Олимпийском стадионе в Риме. Других вариантов уже нет. 

El Chiringuito выпустил сообщение, что в ближайшие часы будет официально объявлено об отмене Финалиссимы. 

По информации аргентинского журналиста Эрнана Кастильо, попытки провести игру на «Бернабеу» – это жест со стороны УЕФА, чтобы уладить разногласия между президентом организации Александером Чеферином и главой «Реала» Флорентино Пересом. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito
Предлагаю в Ставрополе провести. Как раз к дате ремонт стадиона закончат.
Правда на следующий день матч с Кубанью, так что пусть аккуратнее по газону бегают испанцы с аргентинцами
Ответ Кирилл Шарапов
Кубаниссима.
Ответ Кирилл Шарапов
Донбасс арена тоже пустует
Отменить этот бесполезный товарняк и больше не проводить.
Ответ Rio (BLR)
Комментарий скрыт
Вечный Город был бы прекрасным местом для проведения подобного матча! Был там дважды и подолгу, мне очень нравится Рим… Да и по-честному нейтральное поле для обеих сборных!
Ответ Alex.K71
Всё по факту!
Ответ Alex.K71
Комментарий скрыт
В ЮАР пускай сыграют, для чего-то там строили стадионы.
Предлагаю провести его в северной Корее на самом большом стадионе в мире и самой безопасной стране
Абсолютно справедливые требования сборной Аргентины. Этот матч имеет престижный характер. Обе сорные сильные и не хотят проигрывать. А почему у одного из них должно быть преимущество домашнего стадиона? Только потому, что жадный Перес так захотел? или в мире нет другого стадиона? Или кто-то отрицает тот факт, что на Бернабеу Месси будут освистывать и оскорблять? Да, матч сборных и на стадионе будут не только болельщики Реала, но всё равно их будет много и больше чем уверен они будут оскорблять Месси, лучшего игрока мира, только из за привязи к Барсе и за много голов в эти ворота в своё время. Что, УЭФА И ФИФА этого не понимают? Все всё понимают, но Перес хочет схапать очередной легкий куш и как можно отказать такому источнику сладкого…. Добьются того, что Аргентина откажется от матча, и правильно сделает. Если уже не отказалась… А жаль, очень весомый и интересный матч был бы. Я обычно всегда болею за сборную Испании, потому, что пол состава из Барсы. Но болею и за Месси, который тоже из Барсы, а увидеть матч этих прекрасных команд, не только мне хотелось бы. Но Перес думает только о себе…
езжайте в Японию... задолбали с этим товарняком 🤦‍♂️
Ответ Любезный Коссутий
а лучше в ярославль
Ответ Любезный Коссутий
ну да Сочи -Оренбург то поинтереснее будет!
Только Москва, Эстадио Динамо Моску ))
А зачем этот матч Пересу, как будто из Мадрида кто-то в основе сб. Испании играет, смотреть на каталонцев с басками.
А чифир долго будет вылизывать Переса?
Пусть к Киму едут, там стадиончик огромный
