  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
17

МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» без Месси сыграл 0:0 с «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса уступил «Канзас Сити» Шапи

В регулярном чемпионате МЛС прошли очередные матчи.

В пятницу «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука победила «Филадельфия Юнион» (3:1).

В ночь с пятницы на субботу «Интер Майами» без Лионеля Месси сыграл вничью в гостях с «Шарлотт» (0:0), «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройса дома уступил «Спортинг Канзас Сити» (1:2) Магомеда-Шапи Сулейманова.

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
14 марта 19:15, Мерседес-Бенц Стэдиум
Логотип домашней команды
Атланта Юнайтед
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Филадельфия Юнион
Матч окончен
Альмирон   Амадор
88’
Cooper Wyatt Sanchez   Edwards
87’
87’
  Анелльо
Tomás Jacob
85’
81’
Жан-Жак   Буэно
Миранчук   Лобжанидзе
78’
77’
Philippe Ndinga Ossibadjouo   Сери
Галарса   Альсате
69’
Латте-Лат   Пико
69’
  Миранчук
68’
57’
Илоски   Бедойя
57’
Василев   Анелльо
57’
Kornzeniowski   Ezekiel Kwame Alladoh
Галарса
49’
  Tomás Jacob
47’
2тайм
Перерыв
Грегерсен
45’
+1’
43’
Илоски
Мартино
41’
Elías de Jesús Báez Sotelo
40’
  Латте-Лат
28’
Атланта Юнайтед
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Михай, Грегерсен, Tomás Jacob, Галарса, Муюмба, Cooper Wyatt Sanchez, Миранчук, Альмирон, Латте-Лат
Запасные: Хибберт, Edwards, Тогаси, Эрнандес, Альсате, Амадор, Лобжанидзе, Пико, Сержио Сантос
1тайм
Филадельфия Юнион:
Блэйк, Philippe Ndinga Ossibadjouo, Olwethu Mpilwenhle Makhanya, Харриэл, Francis Westfield, Василев, Лукич, Жан-Жак, Илоски, Bruno Damiani Píriz, Kornzeniowski
Запасные: Andrew Vincent Rick, Geiner Arleyson Martínez Turner, Анелльо, Бедойя, Bender, Буэно, Cavan Ayaz Sullivan, Сери, Ezekiel Kwame Alladoh
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
14 марта 23:30, Банк оф Америка
Логотип домашней команды
Шарлотт
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Интер Майами
Матч окончен
90’
+1’
Маскерано
90’
+1’
Маскерано
Горно   Archie Stuart Wayne Goodwin
82’
Заа   Tyger Smalls
82’
80’
Dániel Pintér   Альенде
Тоффоло
77’
75’
Сеговия
73’
Айяла   Сеговия
73’
Моралес   Бертераме
Абада   Kerwin Andrés Calderón Vargas
71’
Бронико   Диани
71’
68’
Регилон   Cesar Ezequiel Abadia-Reda
68’
Руис   Alexander Shaw
2тайм
Перерыв
Вествуд
38’
Заа
32’
6’
Сильветти
Шарлотт
Кахлина, Тоффоло, Рим, Morrison Agyemang, Бирн, Бронико, Вествуд, Заа, Пеп Бьель, Абада, Горно
Запасные: Миллер, Kerwin Andrés Calderón Vargas, Archie Stuart Wayne Goodwin, Шнегг, Tyger Smalls, Jack Neeley, Andrew Dayton Privett, Диани, Aron John
1тайм
Интер Майами:
Риос, Регилон, Аллен, Лухан, Фрэй, Айяла, Руис, Сильветти, Моралес, Dániel Pintér, Суарес
Запасные: Мура, Сент-Клэр, Cesar Ezequiel Abadia-Reda, Силва, Сеговия, Бертераме, Alexander Shaw, Брайт, Альенде
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
15 марта 01:30, Stubhub Center
Логотип домашней команды
Лос-Анджелес Гэлакси
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Спортинг Канзас Сити
Матч окончен
88’
Davis   Miller
  Ройс
82’
Wynder   Lucas Agustín Sanabria Magolé
79’
Aude Bernardi   Нелсон
79’
Серрильо
78’
74’
  Йонсен
71’
Харрис   Африфа
69’
Wyatt Meyer
Клаусс   Nascimento de Paula
63’
Томми   Рамуш
63’
Ямане   Cuevas
63’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Йовелич
Лос-Анджелес Гэлакси
Мичович, Aude Bernardi, Йосида, Ямане, Хаак, Серрильо, Wynder, Harbor Michael Tarczynski-Miller, Ройс, Томми, Клаусс
Запасные: Марсинковски, Cuevas, Глеснес, Нелсон, Parente, Lucas Agustín Sanabria Magolé, Nascimento de Paula, Рамуш, Lepley
1тайм
Спортинг Канзас Сити:
Пулскамп, Reid, Wyatt Meyer, Ethan Andrew Bartlow, Davis, Jacob Bartlett, Ману Гарсия, Йонсен, Сулейманов, Йовелич, Харрис
Запасные: Macielo Tschantret, Африфа, Taylor Calheira, Pierre Lurot, Miller, Johann Rolando Ortiz Perez, Кливленд, Kwaku Agyabeng, Shane Donovan
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЛионель Месси
результаты
logoАлексей Миранчук
logoФиладельфия Юнион
logoМарко Ройс
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoАтланта Юнайтед
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoКанзас-Сити
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Без Месси Интер не может и одного гола забить, без криштика насра забивает 5:))
Ответ rigobersong
Без Месси Интер не может и одного гола забить, без криштика насра забивает 5:))
Заметь и не пропускают без Месси 💪
Интеру удачи и победы в матче с Шарлотт, Месси забить 900-й гол в своей карьере и продолжать побеждать!
Интер второй состав выпустил, Месси дали отдохнуть:) Хотя правильно, очень много игр на выезде:)
всем спокойной ночи, Месси не играет.
Игорьку и Алексу не расстраиваться
900 й гол подождёт)
Ответ Александр Северный
всем спокойной ночи, Месси не играет. Игорьку и Алексу не расстраиваться 900 й гол подождёт)
Зато играет лучшая 9ка в истории футбола:) Чем не повод посмотреть:)
Ответ Александр Северный
всем спокойной ночи, Месси не играет. Игорьку и Алексу не расстраиваться 900 й гол подождёт)
Я все равно смотрю игру, пусть другие парни покажут себя без Лео и Родриго, это прекрасная возможность)
🐓🇵🇹 закомплексованные зашли и заминусовали безобидные комментарии 🤣
В заголовке 4 икс комбо с названиями команд 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤣🤣🤣
Без величайшего даже не смогли забить, уже всем очевидно что он команду уровня последнего места в одиночку превращает в Чемпиона МЛС:) Лучший игрок в истории спорта:)
А вы знали, что актуальные вакансии Спортса’’ есть не только на сайте? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!
сегодня, 12:00Вакансия
