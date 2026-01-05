Карл отключил комментарии в инстаграме на фоне критики от фанатов «Баварии». 17-летний хавбек заявил, что хочет перейти в «Реал» в будущем

Карл закрыл комментарии после критики за слова о «Реале».

17-летний полузащитник «Баварии» Леннарт Карл закрыл комментарии в соцсетях на фоне критики из-за слов о желании перейти в «Реал ».

Ранее полузащитник на встрече с членами фан-клуба заявил: «Играть за «Баварию» – это что-то особенное. Но я хочу однажды перейти в «Реал» , это клуб моей мечты».

После того, как слова Карла распространились в СМИ, болельщики «Баварии» стали оставлять в инстаграме футболиста негативные комментарии, советовали ему уйти из клуба, а также призывали руководителей и тренера Венсана Компани применить санкции к футболисту, вплоть до оставления Леннарта в запасе до конца сезона.

В связи с этим Карл ограничил возможность комментирования своих публикаций.