«Торино» уволит Барони и назначит Д’Аверсу. Клуб идет 15-м в Серии А
«Торино» уволит Барони и назначит Д’Аверсу.
«Торино» собирается уволить тренера Марко Барони.
В воскресенье гранатовые проиграли «Дженоа» (0:3) и после 26 матчей занимают в Серии А 15-е место.
Как сообщают многочисленные итальянские СМИ, новым тренером «Торино» станет Роберто Д’Аверса, который в 2025 году не сумел спасти «Эмполи» от вылета из Серии А.
Ранее 50-летний специалист возглавлял «Лечче», «Сампдорию» и «Парму».
за последние 15 лет один хороший год у них был - при Мадзарри
остальное - плохо или посредственно