«Торино» уволит Барони и назначит Д’Аверсу. Клуб идет 15-м в Серии А

«Торино» уволит Барони и назначит Д’Аверсу.

«Торино » собирается уволить тренера Марко Барони .

В воскресенье гранатовые проиграли «Дженоа» (0:3) и после 26 матчей занимают в Серии А 15-е место.

Как сообщают многочисленные итальянские СМИ, новым тренером «Торино» станет Роберто Д’Аверса, который в 2025 году не сумел спасти «Эмполи» от вылета из Серии А.

Ранее 50-летний специалист возглавлял «Лечче», «Сампдорию» и «Парму».