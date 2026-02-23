Радченко о «Краснодаре»: «Не нужно много трансферов для повторения прошлогоднего успеха. Нет смысла корректировать и так сильный состав»

Радченко о «Краснодаре»: не нужно много трансферов для повторения прошлогоднего успеха.

Дмитрий Радченко высказался о зимней трансферной кампании «Краснодара ».

В преддверии весенней части сезона «быки» подписали лишь форварда «Пари НН» Хуана Боселли .

«Краснодару» и не нужно совершать много трансферов для повторения прошлогоднего успеха. Клуб – действующий чемпион РПЛ. Нет смысла корректировать и так сильный состав. Команда не привыкла брать футболистов, чтобы они сидели на скамейке запасных.

Если и брать кого-то, то только игрока хорошего европейского уровня. А таких на рынке «Краснодар» не видит. Боселли – отличное приобретение. Команда взяла опытного нападающего из клуба РПЛ для ротации Кордобы», – сказал бывший нападающий «Зенита» и «Спартака».