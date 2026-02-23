  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радченко о «Краснодаре»: «Не нужно много трансферов для повторения прошлогоднего успеха. Нет смысла корректировать и так сильный состав»
6

Радченко о «Краснодаре»: «Не нужно много трансферов для повторения прошлогоднего успеха. Нет смысла корректировать и так сильный состав»

Радченко о «Краснодаре»: не нужно много трансферов для повторения прошлогоднего успеха.

Дмитрий Радченко высказался о зимней трансферной кампании «Краснодара».

В преддверии весенней части сезона «быки» подписали лишь форварда «Пари НН» Хуана Боселли.

«Краснодару» и не нужно совершать много трансферов для повторения прошлогоднего успеха. Клуб – действующий чемпион РПЛ. Нет смысла корректировать и так сильный состав. Команда не привыкла брать футболистов, чтобы они сидели на скамейке запасных.

Если и брать кого-то, то только игрока хорошего европейского уровня. А таких на рынке «Краснодар» не видит. Боселли – отличное приобретение. Команда взяла опытного нападающего из клуба РПЛ для ротации Кордобы», – сказал бывший нападающий «Зенита» и «Спартака».

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17038 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoКраснодар
logoХуан Мануэль Боселли
Дмитрий Радченко
logoпремьер-лига Россия
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Краснодар повторит успех в этом году .
Правильно,для чемпионства одного Боселли хватит.
Сразу видно,не грамотный человек
Как раз такие как Босели и нужны, один два игрока которым есть что доказывать на поле и на тренировках, они тем самым подталкивают остальных к росту, не допускают самоуспокоения. Конкуренция и тут как Валера сказал бы е...ть
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Как раз такие как Босели и нужны, один два игрока которым есть что доказывать на поле и на тренировках, они тем самым подталкивают остальных к росту, не допускают самоуспокоения. Конкуренция и тут как Валера сказал бы е...ть
Конкуренция миф, может только расстроить игру команды
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич о фильме «Краснодар». Путь к чемпионству»: «Netflix отдыхает. Очень крутой продукт»
23 февраля, 03:33
«Локо» бороться за чемпионство удобнее, чем «Зениту» и «Краснодару». Нет такого давления и серьезных ожиданий». Рыбус об РПЛ
23 февраля, 02:52
Сперцян о болезни Галицкого: «Его долго не было на базе, в один момент нам сказали. Был шок, с ребятами обсуждали, молились – для нас он отец, у него все должно быть хорошо»
22 февраля, 21:15
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
5 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
16 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
29 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
11 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
11 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
26 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
39 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
54 минуты назад
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем