Генич о фильме «Краснодар». Путь к чемпионству»: «Netflix отдыхает. Очень крутой продукт»

Генич о фильме «Краснодар». Путь к чемпионству»: Netflix отдыхает.
Константин Генич дал оценку фильму «Краснодар». Путь к чемпионству». В воскресенье клубу исполнилось 18 лет.
«Шикарный фильм. Съемка, озвучка, диалоги, внутрянка… Netflix отдыхает. Серьезно. Очень крутой продукт. Посмотрел с огромным удовольствием!
С днем рождения, «Краснодар»!» – написал комментатор.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
