Генич о фильме «Краснодар». Путь к чемпионству»: «Netflix отдыхает. Очень крутой продукт»

Генич о фильме «Краснодар». Путь к чемпионству»: Netflix отдыхает.

Константин Генич дал оценку фильму «Краснодар». Путь к чемпионству». В воскресенье клубу исполнилось 18 лет. 

«Шикарный фильм. Съемка, озвучка, диалоги, внутрянка… Netflix отдыхает. Серьезно. Очень крутой продукт. Посмотрел с огромным удовольствием!

С днем рождения, «Краснодар»!» – написал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Отлизал так отлизал
Отлизал так отлизал
Он на зарплате.
Конечно он будет хвалить.
Он на зарплате. Конечно он будет хвалить.
Не хвалить,а лизать.
Шикарный продукт! Отлично же! Зачем сюда Netflix приплетать. Самое интересное, что я смотрел просто спорт это "Последний танец" Netflix. Вам там вообще все отдыхают
Шикарный продукт! Отлично же! Зачем сюда Netflix приплетать. Самое интересное, что я смотрел просто спорт это "Последний танец" Netflix. Вам там вообще все отдыхают
Ты же приплел последний танец, почему ему нельзя?
Ты же приплел последний танец, почему ему нельзя?
Последний палец
Никогда не смотрел подобные фильмы. Вчера сложились звезды по разным причинам. Рекомендую. Во-первых, осознаете масштаб вклада Галицкого, во-вторых, поймаете (быть может) мотивацию тоже сделать что-то, что останется после вас. Сергею Галицкому мой личный почет👍 такие люди есть в стране - и это главное, из время придет
Никогда не смотрел подобные фильмы. Вчера сложились звезды по разным причинам. Рекомендую. Во-первых, осознаете масштаб вклада Галицкого, во-вторых, поймаете (быть может) мотивацию тоже сделать что-то, что останется после вас. Сергею Галицкому мой личный почет👍 такие люди есть в стране - и это главное, из время придет
А где посмотреть?
Ну плюс в любом случае, потому что у Нетфликс Галицкого бы играл негр. Да и скорее всего нетрадиционной ориентации.
Ну плюс в любом случае, потому что у Нетфликс Галицкого бы играл негр. Да и скорее всего нетрадиционной ориентации.
Так и в этом фильме уже есть Кордоба
Ну плюс в любом случае, потому что у Нетфликс Галицкого бы играл негр. Да и скорее всего нетрадиционной ориентации.
у Нетфликс Галицкого играл бы негр.
Подобные документальные фильмы всегда очень пафосные, как и художественные, на любителя. Я вот люблю спорт, но фильмы про спорт вообще не перевариваю, и не важно, наши они или иностранные.
Вообще не палится, что сидит на подписке у Краснодара. А то как заливается соловьем, когда комментирует их матчи
Вообще не палится, что сидит на подписке у Краснодара. А то как заливается соловьем, когда комментирует их матчи
так а там все воробушки матч тв кормятся с руки, получают подарки, посмотрите видео от Павла Городницкого он подробно все рассказал
Вообще не палится, что сидит на подписке у Краснодара. А то как заливается соловьем, когда комментирует их матчи
Он честно признался уже давно, что симпатизирует этому клубу. Какие проблемы? Или Гэнич не имеет права иметь личные предпочтения?
В отличие от самого Генича.
