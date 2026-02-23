Спивак о «Зените»: «Кресло под Семаком может зашататься в случае проигранного чемпионства»
Спивак: кресло под Семаком может зашататься в случае проигранного чемпионства.
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак допустил отставку Сергея Семак в случае, если петербургский клуб не выиграет РПЛ в этом сезоне.
«Когда я был на столетии «Зенита», видел, второе место в чемпионате расстроило весь клуб. Игроки, тренеры, функционеры привыкли быть первыми, добиваться больших целей.
В случае проигранного чемпионства сейчас кресло под Семаком может зашататься», — сказал Спивак.
В прошлом сезоне «Зенит» впервые за 7 лет не выиграл чемпионат России, заняв второе место.
После 18 туров текущего розыгрыша сине-бело-голубые идут в таблице вторыми, отставая от «Краснодара» на одно очко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
Что значит «проигранный чемпионат», это как?
это состояние Спартака лет 30 уже, у них спрашивайте
Так Соболева для этого, видимо, и брали, - чтоб в случае чего кресло можно было бы подпереть)
выпилить из него новое
Ну нет. Кресла обычно мягкими делают, а тут можно разве что стул сделать или табурет, на крайняк скамейку замутить. Но если с этой стороны посмотреть, форвард он, получается, вполне себе разноплановый🤔
Кресло, под ним, сейчас шатается. А если проиграет, его этим креслом убьют.
