Спивак о «Зените»: «Кресло под Семаком может зашататься в случае проигранного чемпионства»

Спивак: кресло под Семаком может зашататься в случае проигранного чемпионства.

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак допустил отставку Сергея Семак в случае, если петербургский клуб не выиграет РПЛ в этом сезоне.

«Когда я был на столетии «Зенита », видел, второе место в чемпионате расстроило весь клуб. Игроки, тренеры, функционеры привыкли быть первыми, добиваться больших целей.

В случае проигранного чемпионства сейчас кресло под Семаком может зашататься», — сказал Спивак.

В прошлом сезоне «Зенит» впервые за 7 лет не выиграл чемпионат России, заняв второе место.

После 18 туров текущего розыгрыша сине-бело-голубые идут в таблице вторыми, отставая от «Краснодара» на одно очко.