  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спивак о «Зените»: «Кресло под Семаком может зашататься в случае проигранного чемпионства»
7

Спивак о «Зените»: «Кресло под Семаком может зашататься в случае проигранного чемпионства»

Спивак: кресло под Семаком может зашататься в случае проигранного чемпионства.

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак допустил отставку Сергея Семак в случае, если петербургский клуб не выиграет РПЛ в этом сезоне.

«Когда я был на столетии «Зенита», видел, второе место в чемпионате расстроило весь клуб. Игроки, тренеры, функционеры привыкли быть первыми, добиваться больших целей. 

В случае проигранного чемпионства сейчас кресло под Семаком может зашататься», — сказал Спивак.

В прошлом сезоне «Зенит» впервые за 7 лет не выиграл чемпионат России, заняв второе место.

После 18 туров текущего розыгрыша сине-бело-голубые идут в таблице вторыми, отставая от «Краснодара» на одно очко.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17037 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
logoСергей Семак
logoЗенит
Александр Спивак
logoпремьер-лига Россия
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что значит «проигранный чемпионат», это как?
Ответ sportsmerzkierebyata
Что значит «проигранный чемпионат», это как?
это состояние Спартака лет 30 уже, у них спрашивайте
Так Соболева для этого, видимо, и брали, - чтоб в случае чего кресло можно было бы подпереть)
Ответ pyritanza
Так Соболева для этого, видимо, и брали, - чтоб в случае чего кресло можно было бы подпереть)
выпилить из него новое
Ответ vendigo
выпилить из него новое
Ну нет. Кресла обычно мягкими делают, а тут можно разве что стул сделать или табурет, на крайняк скамейку замутить. Но если с этой стороны посмотреть, форвард он, получается, вполне себе разноплановый🤔
Кресло, под ним, сейчас шатается. А если проиграет, его этим креслом убьют.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Дуран выиграет «Зениту» титул. Глубоко убежден. У него есть мотивация поехать на чемпионат мира». Гасилин о форварде
21 февраля, 02:42
Глушенков об игре в «Зените»: «Я себя на поле не терял. Мне нечего доказывать, все знают, что я за продукт. Начал делать то, что умею – игра пошла. Поступаю по наитию, я не робот»
20 февраля, 08:56
Энрике о «Зените»: «Семак повторяет нам, что единственная цель — стать первыми. Держим в голове матч с «Балтикой», важно стартовать весной с победы»
20 февраля, 04:37
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
4 минуты назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
15 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
28 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
10 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
10 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
25 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
38 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
53 минуты назад
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
59 минут назад
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем