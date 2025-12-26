Уэйн Руни встретил Рождество в кругу родных. Болельщики оценили праздничные наряды сыновей легенды: слишком похожи на папу.

Традиционные рождественские пижамы семья тоже примерила.

Все же лучший прикид Уэйн выбрал для записи праздничного выпуска своего шоу. Легенда «Ман Юнайтед» надел рождественский свитер, отсылающий к другой иконе манкунианцев – Рою Кину. Портрет ирландца на кофте Руни дополнила фраза:

«Хвалить Санту за то, что он подарки приносит? Это же его работа!»

Просто роскошь.

Еще один классный свитер отсылает на культовое «ребенок» Кина в адрес Энди Робертсона .

Британские легенды очень любят рождественские свитера с отсылками друг на друга. Фаворитом Джейми Каррагера, конечно, стала кофта, высмеивающая реакцию Гари Невилла на 7:0 в матче «Ливерпуля» и «Ман Юнайтед».

Однажды телеканалу Sky Sports пришлось максимально сблизить Карру и Гари: на заклятых друзей надели двойной свитер – Невилл был в списке хороших детишек, а Каррагера записали в плохиши.

У Джейми в коллекции есть свитер с Арне Слотом в образе Санты.

А поклонники Невилла могу заказать кофту, напоминающую, как сильно Гари любит кричать в репортажах.

Чаще на праздничные выпуски подкаста Stick to Football легенды надевают свитера, сделанные под футбольную форму.

Немного отойдем от темы Рождества и свитеров, чтобы вспомнить о милой дружбе Райта и Кина . Райти носит футболку с портретом товарища.

А Кин во время работы на Евро-2024 надел майку «Арсенала» с фамилией Райти . Англичанин оценил!

Прикупили бы себе один из свитеров?