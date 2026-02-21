Кассано о «Роме»: «У Гасперини дерьмовая команда – не вижу и 1% от игры его «Аталанты». Нужно избавиться от Дибалы, Манчини, Кристанте, Пеллегрини. Тотти должен быть как Дзанетти в «Интере»

Кассано о «Роме»: Гасперини дали дерьмовую команду.

Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано оценил работу тренера Джан Пьеро Гасперини и руководителей римского клуба.

– Мне нравится футбол Гасперини, но не нравится, как играет «Рома » – я не вижу даже 1% от игры его «Аталанты». Тренеру не нашли нужных игроков, они построили дерьмовую команду.

Я просто надеюсь, что они смогут остаться в зоне Лиги чемпионов (римляне занимают 4-е место в Серии А – Спортс’‘). Если они не займут четвертое место, боссы просто скажут: «Он [Гасперини] потерпел неудачу».

– Что нужно, чтобы совершить качественный скачок?

– Во-первых, избавиться от четырех или пяти игроков: Манчини , Кристанте, Дибалы и Пеллегрини. Нам нужны молодые, сильные игроки, а не эти футболисты, которые снимают ролики, целуют футболки, угождают своим друзьям, спорят со всеми.

Кристанте на поле ведет себя как регулировщик движения. В годы с этими футболистами «Рома» всегда финишировала шестой и седьмой. Грязный воздух нужно выгнать наружу и запустить внутрь свежий воздух.

Тотти должен играть ту же роль, что и Дзанетти в «Интере»: у него есть право голоса, и к нему прислушиваются. Он не должен быть просто марионеткой.

Мален, например, сильный игрок, способный изменить ход матча, но он выступает в нашей лиге, которая очень слаба, – сказал Кассано в интервью Il Messaggero.