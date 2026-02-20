🎥 Мгновенная карма для Мартинелли. Зря дразнил фанатов «Вулвз»

Впервые в истории АПЛ команда с последнего места турнирной таблицы не проиграла лидеру чемпионата, по ходу матча уступая в два мяча. Речь о домашней встрече «Вулверхэмптона» с «Арсеналом» в 31-м туре АПЛ.

На 56-й минуте «канониры» повели в два мяча. Вскоре «Вулвз» забили свой первый гол, а уже в добавленное время Том Эдози сравнял счет – 2:2.

Игра закончилась стычкой на поле. Болельщики не стали оказывать гостям радушный прием: весь матч распевали заряды о том, что к концу сезона «Арсенал» обязательно вновь упустит долгожданный титул.

В концовке нервы не выдержали у Габриэла Мартинелли. Бразилец жестами показал фанатам соперника, что «канониры» ведут со счетом 2:1. Вскоре «Вулвз» забили свой второй мяч и лишили подопечных Микеля Артеты очков.

Мгновенная карма?