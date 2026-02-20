Джон Терри минуту объясняет, почему он лучше Ван Дейка
Джон Терри открыл для себя социальные сети, теперь лучше не вступать в интернет-войны с легендой «Челси». «Тоттенхэму» уже досталось.
Джермейн Пеннант в разговоре с Джейми О′Хара выразил мнение о том, что Вирджил Ван Дейк лучше Терри. Джону это вообще не понравилось – экс-защитник «Челси» вышел в соцсети и минуту объяснял, почему он лучше капитана мерсисайдцев:
«Да, ребят, только что вернулся из расположения «Челси», где был занят работой. Пытался заниматься своими делами, но за день около ста разных человек отправили мне видео. Джейми О′Хара вступился за меня в разговоре с Джермейном Пеннантом о том, кто лучше – я, Рио [Фердинанд], [Неманя] Видич или Вирджил ван Дейк.
Ребят, это дискуссия, в которой у каждого есть право на собственное мнение. Но когда ты делишься своим мнением на радио, нужно приводить верную статистику.
Есть только один человек с наибольшим количеством голов среди защитников в истории Премьер-лиги. И это я. На моем счету также наибольшее количество «сухих» матчей в истории Премьер-лиги. Кроме того, если сравнивать меня с Вирджилом, у меня еще и трофеев больше.
В эфире затронули важный вопрос. В 34 года, в сезоне-2014/15, я отыграл каждую минуту каждого матча «Челси», тогда мы взяли лигу, а нашим тренером был [Жозе] Моуринью. Ну вот и все, ребят. Я люблю дискуссии, люблю быть в центре споров. Я очень горд тем, чего добился в Премьер-лиге. Этот спор, очевидно, закончен для вас, парни. Закрывайте дебаты».
Всем все ясно?
Но если другой защитник по сухим и титулам имеет стату лучше, то Терри себя признает вторым?
Одно лишь: Вирджилу достались одноклубники, которые защитники в меньшей степени. Партнёры в центре защиты вечно травмировались. Самого Вирджила нагло сломали, после чего не может вернуться на тот же уровень, а качество по линии партнёров сильно упало, к тому же опорников, как Макелеле, и не было перед ВВД.
Терри не сумел совладать со своим тщеславием и скромно похвалить оппонента. Так бы выглядел гораздо выгоднее, достойнее и аристократичнее. Есть все предпосылки, что так достойно поступит спустя годы Вирджил, не поведясь на провокации извне.
Джон забыл упомянуть, что в те годы Роман вливал ярды, скупая звёзд. Да, в те годы ФФП и не было.
Терри сам вырыл яму, наполнил её, нырнул, извазюкался и теперь болельшкам челси надо его отмазывать. Го!
Здесь Терри использует выгодные себя критерии. Но использовать критерии субъективной оценки о сложности проходимости тоже неправильно. Потому что кто-то скажет что самым сложным соверником в его карьере был Азар и Неймар
Получается сама идея искать обьективную оценку через необъективные критерии это глупо
1. Терри прав.
2. Вирджил классный защитник