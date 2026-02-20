«МЮ» – лидер АПЛ. По итогам восьми последних туров
«Арсенал», борющийся за долгожданный титул, потерял очки в матче с худшей командой АПЛ – ничья 2:2 с «Вулверхэмптоном». «Сити» пытается догнать «канониров»: в своем матче «горожане» забили три безответных мяча «Фулхэму». Теперь подопечные Гвардиолы отстают от первого места на пять очков, имея одну игру в запасе.
Эксперты Opta хотели выяснить, в какой форме находятся лидеры английского первенства. Портал пришел к такому выводу: на данном отрезке сезона самая успешная команда Премьер-лиги – это «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика.
За восемь последних матчей «красные дьяволы» набрали 16 очков – больше всех в чемпионате. Отличный результат и без пяти побед подряд. Ближе всех к манкунианцам подобрался «Челси», набравший 15 очков за тот же период. У обеих команд +6 по разнице мячей.
А лидеры Премьер-лиги, «Арсенал» и «Манчестер Сити», в своих последних играх заработали по 13 очков. «Канониры» лучше по разнице забитых и пропущенных.
Команды АПЛ, набравшие наибольшее количество очков, в восьми последних матчах:
А если бы в текущей кампании за голы считались все попадания в каркас ворот, «красные дьяволы» были бы вторыми после «Сити», подсчитала Opta. В реальной таблице команда Кэррика, напомним, занимает четвертую строчку.
Заслужили приз за старания.
Данный обзор показывает, что у МанЮнайтед и Челси, которые в начале января дружно сменили тренеров, дела налаживаются, по сравнению со всеми остальными. Это при том что Челси в последних двух домашних играх с аутсайдерами потерял 4 очка.
Для сравнения, Астон Вилла, которая до сих пор на третьем месте, на этом отрезке результатами не блещет.
По-моему такие заметки гораздо интереснее, чем "полоскание грязного белья" спортсменов, обсуждений кто кого как обозвал и цен на ЖКХ. Впрочем это дело вкуса.