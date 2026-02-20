«Арсенал», борющийся за долгожданный титул, потерял очки в матче с худшей командой АПЛ – ничья 2:2 с «Вулверхэмптоном» . «Сити» пытается догнать «канониров»: в своем матче «горожане» забили три безответных мяча «Фулхэму». Теперь подопечные Гвардиолы отстают от первого места на пять очков, имея одну игру в запасе.

Эксперты Opta хотели выяснить, в какой форме находятся лидеры английского первенства. Портал пришел к такому выводу: на данном отрезке сезона самая успешная команда Премьер-лиги – это «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика.

За восемь последних матчей «красные дьяволы» набрали 16 очков – больше всех в чемпионате. Отличный результат и без пяти побед подряд . Ближе всех к манкунианцам подобрался «Челси», набравший 15 очков за тот же период. У обеих команд +6 по разнице мячей.

А лидеры Премьер-лиги, «Арсенал» и «Манчестер Сити», в своих последних играх заработали по 13 очков. «Канониры» лучше по разнице забитых и пропущенных.

Команды АПЛ, набравшие наибольшее количество очков, в восьми последних матчах:

А если бы в текущей кампании за голы считались все попадания в каркас ворот, «красные дьяволы» были бы вторыми после «Сити», подсчитала Opta. В реальной таблице команда Кэррика, напомним, занимает четвертую строчку.

Заслужили приз за старания.