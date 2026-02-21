Филипе Луис о своих словах про Винисиуса: «Я поддерживаю его и никогда не стал бы подвергать сомнению слова жертвы. Расизм – преступление в Бразилии и должен преследоваться везде»
Филипе Луис уточнил слова, касающиеся конфликта между вингером «Реала» Винисиусом Жуниором и форвардом «Бенфики» Джанлукой Престианни.
Бразилец пожаловался судье, что аргентинец назвал его обезьяной, матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1) был приостановлен.
«После вчерашнего матча против «Лануса» во время пресс-конференции через несколько минут после окончания игры мне задал вопрос аргентинский репортер. Он начал свой вопрос, упомянув еще один случай расизма, от которого пострадал Винисиус Жуниор, и спросил меня, как «Фламенго» принимали в последние разы, когда клуб был в этой стране.
В своем ответе я постарался рассказать о своих личных впечатлениях от Аргентины. Я ни в коем случае не хотел относиться к проявлениям расизма легкомысленно или преуменьшать их значение.
Я признаю, что мои слова, учитывая чрезвычайную деликатность темы, могли дать повод для различных интерпретаций. Поэтому я считаю необходимым публично подтвердить свою позицию, которая всегда была безоговорочной: расизм является преступлением в Бразилии и должен преследоваться с такой же строгостью во всех странах. Это недопустимое поведение, которое нужно решительно пресекать и наказывать за него. Футбол, являющийся пространством для разнообразия и интеграции, не может терпеть никаких форм дискриминации.
Я также подчеркиваю, что перед матчем в эксклюзивном интервью правообладателю я изложил свое мнение об этом эпизоде, назвав трусливым поведение игрока, который закрыл рот, чтобы совершить расистские действия. Я никогда не стал бы подвергать сомнению слова жертвы в таком серьезном случае.
Наконец, я вновь заявляю о своей полной поддержке Винисиуса Жуниора в еще одном прискорбном инциденте, связанном с расизмом в спорте. Он не должен больше повторяться, но, к сожалению, это все еще встречается и зачастую остается безнаказанным», – сделал заявление главный тренер «Фламенго».
Забавно, что дальше по цепочке пойдёт вонь на годы вперёд, потому что все будут называть это как-нибудь по типу "Расистский скандал в *подставьте имя любого клуба*", и ты готов на годы вперёд выслушивать воспоминания любого, даже косвенного участника этих событий)) Стоит ли напоминать, что клуб потеряет деньги из-за этой заразы вокруг себя.
Луис Фелипе исправил свою ошибку, что вообще что-то начал с этой прессой обсуждать. Правильно сделал мне кажется: сразу открестился и лапки к верху не поднял - он за все хорошее, аж статус жертвы подчеркнул, который несомненный. Но ляпни что-то не туда, раскрутить могут до увольнения )))