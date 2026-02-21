Филипе Луис о своих словах про Винисиуса: «Я поддерживаю его и никогда не стал бы подвергать сомнению слова жертвы. Расизм – преступление в Бразилии и должен преследоваться везде»

Филипе Луис о Винисиусе: никогда не стал бы сомневаться в словах жертвы.

Филипе Луис уточнил слова , касающиеся конфликта между вингером «Реала» Винисиусом Жуниором и форвардом «Бенфики» Джанлукой Престианни .

Бразилец пожаловался судье, что аргентинец назвал его обезьяной, матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1) был приостановлен.

«После вчерашнего матча против «Лануса» во время пресс-конференции через несколько минут после окончания игры мне задал вопрос аргентинский репортер. Он начал свой вопрос, упомянув еще один случай расизма, от которого пострадал Винисиус Жуниор, и спросил меня, как «Фламенго» принимали в последние разы, когда клуб был в этой стране.

В своем ответе я постарался рассказать о своих личных впечатлениях от Аргентины. Я ни в коем случае не хотел относиться к проявлениям расизма легкомысленно или преуменьшать их значение.

Я признаю, что мои слова, учитывая чрезвычайную деликатность темы, могли дать повод для различных интерпретаций. Поэтому я считаю необходимым публично подтвердить свою позицию, которая всегда была безоговорочной: расизм является преступлением в Бразилии и должен преследоваться с такой же строгостью во всех странах. Это недопустимое поведение, которое нужно решительно пресекать и наказывать за него. Футбол, являющийся пространством для разнообразия и интеграции, не может терпеть никаких форм дискриминации.

Я также подчеркиваю, что перед матчем в эксклюзивном интервью правообладателю я изложил свое мнение об этом эпизоде, назвав трусливым поведение игрока, который закрыл рот, чтобы совершить расистские действия. Я никогда не стал бы подвергать сомнению слова жертвы в таком серьезном случае.

Наконец, я вновь заявляю о своей полной поддержке Винисиуса Жуниора в еще одном прискорбном инциденте, связанном с расизмом в спорте. Он не должен больше повторяться, но, к сожалению, это все еще встречается и зачастую остается безнаказанным», – сделал заявление главный тренер «Фламенго ».

