28

Филипе Луис о своих словах про Винисиуса: «Я поддерживаю его и никогда не стал бы подвергать сомнению слова жертвы. Расизм – преступление в Бразилии и должен преследоваться везде»

Филипе Луис уточнил слова, касающиеся конфликта между вингером «Реала» Винисиусом Жуниором и форвардом «Бенфики» Джанлукой Престианни.

Бразилец пожаловался судье, что аргентинец назвал его обезьяной, матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1) был приостановлен.

«После вчерашнего матча против «Лануса» во время пресс-конференции через несколько минут после окончания игры мне задал вопрос аргентинский репортер. Он начал свой вопрос, упомянув еще один случай расизма, от которого пострадал Винисиус Жуниор, и спросил меня, как «Фламенго» принимали в последние разы, когда клуб был в этой стране.

В своем ответе я постарался рассказать о своих личных впечатлениях от Аргентины. Я ни в коем случае не хотел относиться к проявлениям расизма легкомысленно или преуменьшать их значение.

Я признаю, что мои слова, учитывая чрезвычайную деликатность темы, могли дать повод для различных интерпретаций. Поэтому я считаю необходимым публично подтвердить свою позицию, которая всегда была безоговорочной: расизм является преступлением в Бразилии и должен преследоваться с такой же строгостью во всех странах. Это недопустимое поведение, которое нужно решительно пресекать и наказывать за него. Футбол, являющийся пространством для разнообразия и интеграции, не может терпеть никаких форм дискриминации.

Я также подчеркиваю, что перед матчем в эксклюзивном интервью правообладателю я изложил свое мнение об этом эпизоде, назвав трусливым поведение игрока, который закрыл рот, чтобы совершить расистские действия. Я никогда не стал бы подвергать сомнению слова жертвы в таком серьезном случае.

Наконец, я вновь заявляю о своей полной поддержке Винисиуса Жуниора в еще одном прискорбном инциденте, связанном с расизмом в спорте. Он не должен больше повторяться, но, к сожалению, это все еще встречается и зачастую остается безнаказанным», – сделал заявление главный тренер «Фламенго».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно только догадываться с каких верхов эта повестка, раз все без исключения синхронно поют одно и то же
Ответ вкус крабовых чипсов
Можно только догадываться с каких верхов эта повестка, раз все без исключения синхронно поют одно и то же
Наверняка с самых верхов. Думаю, что откуда-то с Нибиру минимум
Ответ вкус крабовых чипсов
Можно только догадываться с каких верхов эта повестка, раз все без исключения синхронно поют одно и то же
А пресса поможет раздувать костёр в автономном режиме вдобавок к другим силам. Они будут делать кликбейты - бабло, а футболисты оправдываться, лишь бы не дать повод СМИ выйти с заголовком со своей фамилией и фоткой на первой странице.

Забавно, что дальше по цепочке пойдёт вонь на годы вперёд, потому что все будут называть это как-нибудь по типу "Расистский скандал в *подставьте имя любого клуба*", и ты готов на годы вперёд выслушивать воспоминания любого, даже косвенного участника этих событий)) Стоит ли напоминать, что клуб потеряет деньги из-за этой заразы вокруг себя.

Луис Фелипе исправил свою ошибку, что вообще что-то начал с этой прессой обсуждать. Правильно сделал мне кажется: сразу открестился и лапки к верху не поднял - он за все хорошее, аж статус жертвы подчеркнул, который несомненный. Но ляпни что-то не туда, раскрутить могут до увольнения )))
Почему надо верить этому губашлепу что Аргентинец назвал его обезьяной??? Никто не слышал, факт?факт, винисиус очень подлый человек, он на ходу может многое придумать. И я не верю что его Аргентинец обозвал .
Ответ заблокированному пользователю
Почему надо верить этому губашлепу что Аргентинец назвал его обезьяной??? Никто не слышал, факт?факт, винисиус очень подлый человек, он на ходу может многое придумать. И я не верю что его Аргентинец обозвал .
Комментарий скрыт
Ответ Blackrock
Комментарий скрыт
конечно
Пока провокатор винисиус будет играть в футбол, его будут оскорблять и игроки и болельщики, причём по делу, как только винисиус завершит футбол, такого расизма станет в разы меньше, вся проблема только в этом игроке, не один темнокожий игрок не подвергается сколькими оскорблениями как винисиус, причём винисиуса освистывают свои же болельщики на Сантьяго бернабеу.
Ответ заблокированному пользователю
Пока провокатор винисиус будет играть в футбол, его будут оскорблять и игроки и болельщики, причём по делу, как только винисиус завершит футбол, такого расизма станет в разы меньше, вся проблема только в этом игроке, не один темнокожий игрок не подвергается сколькими оскорблениями как винисиус, причём винисиуса освистывают свои же болельщики на Сантьяго бернабеу.
Пока Винни будет играть футбол, кулесы будут рваться 😁
Ещё ничего не доказано, а аргентинца уже уничтожили. Презумпция невиновности и прочие западные демократические ценности в действии)))
Ровно до того момента, как какая-нибудь "жертва" тебя, милый, в изнасиловании не обвинит. Желательно, пятилетней давности 😂😂
Да что они все сразу извиняются ? Там к ним с пистолетами сразу врываются ?
Ещё раз, когда он перестанет вести себя как обезьяна, его перестанут называть обезьяной!
Идите в ,,,. со воим винисиусом..
Как уже надоели и расисты и их "жертвы " ,зарабатывающие миллионы на раскрутке и раскачке .....
В Бразилии много миллионов живет за чертой бедности. Преступность повсеместно. Это не решается громкими фразами и словами поддержки. Но вот броситься на защиту одного лоха - это и дешево и ты на слуху. При этом пока не приводится ни одного доказательства.
