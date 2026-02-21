Арбелоа про расизм: «Винисиус решает исход матчей, тащит «Реал». Он бесстрашен. Я не знаю, смог бы я выдержать оскорбления из-за цвета кожи – требуется много мужества»

Арбелоа про расизм: Винисиус тащит «Реал», он бесстрашен.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа отметил роль вингера Винисиуса Жуниора и его умение справляться с трудными ситуациями.

Игрок «Мадрида» обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов . Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

– Винисиус – футболист, на которого обращают больше всего внимания.

– Я могу рассказать о своем опыте общения с Винисиусом, и я уже много раз говорил об этом, восхваляя его как футболиста. То, что он делает на поле с тех пор, как я здесь, – потрясающе, блестяще, он решает исход матчей, тащит команду на своих плечах, забивает потрясающие голы…

Он игрок, способный изменить ход игры, он берет на себя ответственность в команде. Он бесстрашный молодой человек, который смело противостоит таким ситуациям, как эта, и возвращается на поле.

Я не могу поставить себя на его место. Нас всех оскорбляют, но меня никогда не оскорбляли из-за цвета моей кожи. Я не знаю, смог бы я выдержать то, что переживает Винисиус. Это не первый раз, но мы надеемся, что последний.

Чтобы играть так, как он играл в прошлом матче, требуется много мужества и храбрости. Мы будем рядом с ним, будем защищать его и поддерживать без тени сомнения, – сказал Арбелоа.

