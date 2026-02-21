  • Спортс
  • Арбелоа про расизм: «Винисиус решает исход матчей, тащит «Реал». Он бесстрашен. Я не знаю, смог бы я выдержать оскорбления из-за цвета кожи – требуется много мужества»
99

Арбелоа про расизм: «Винисиус решает исход матчей, тащит «Реал». Он бесстрашен. Я не знаю, смог бы я выдержать оскорбления из-за цвета кожи – требуется много мужества»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отметил роль вингера Винисиуса Жуниора и его умение справляться с трудными ситуациями.

Игрок «Мадрида» обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

– Винисиус – футболист, на которого обращают больше всего внимания.

– Я могу рассказать о своем опыте общения с Винисиусом, и я уже много раз говорил об этом, восхваляя его как футболиста. То, что он делает на поле с тех пор, как я здесь, – потрясающе, блестяще, он решает исход матчей, тащит команду на своих плечах, забивает потрясающие голы… 

Он игрок, способный изменить ход игры, он берет на себя ответственность в команде. Он бесстрашный молодой человек, который смело противостоит таким ситуациям, как эта, и возвращается на поле.

Я не могу поставить себя на его место. Нас всех оскорбляют, но меня никогда не оскорбляли из-за цвета моей кожи. Я не знаю, смог бы я выдержать то, что переживает Винисиус. Это не первый раз, но мы надеемся, что последний.

Чтобы играть так, как он играл в прошлом матче, требуется много мужества и храбрости. Мы будем рядом с ним, будем защищать его и поддерживать без тени сомнения, – сказал Арбелоа.

Престианни грозит 10 матчей бана за слова о Винисиусе. УЕФА жестко наказывает за расизм

«Он смотрит на расизм как белый человек». Жозе отменяют за слова о Винисиусе

«Танцуй, Вини! Жги расистов!» Мир реагирует на расистский скандал

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
99 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я такой тряпки не видел ни в одном туалете мира
Ответ Скрипичный ключ
Я такой тряпки не видел ни в одном туалете мира
В раздевалке мадридского реала она валяется под ногами игроков каждый день, часто в разных углах)
Ответ Скрипичный ключ
Я такой тряпки не видел ни в одном туалете мира
Странно как Перес терпел Анчелотти, у которого на всё было своё мнение
С таким усердием Арбелоа скоро пятая точка Вини будет белая
Ответ G_Batigol
С таким усердием Арбелоа скоро пятая точка Вини будет белая
Скорее красная, как у павианов
Ответ G_Batigol
С таким усердием Арбелоа скоро пятая точка Вини будет белая
я тоже рофлил по поводу такого подобострастного отношения (про бесплатное отбеливание ануса), но теперь это становится понятным. Винисиус - гениальный нарцисс, который именно в такой лести показывает свои лучшие качества. Арбелоа делает на это ставку и пока она работает.
Арбелоа стал тренером 12 января. да, 14 Реал вылетел из кубка от Альбасете - но у него всего день был. и ещё было поражение от Бенфики в группе ЛЧ. но в остальном - 7 побед, лидерство в Ла Лиге, отличная атмосфера в команде. такими темпами Арбелоа может взять титул и остаться главнюком в Реале.
Да-да, мы уже поняли, что дядя перес лишил тебя всех кохонес
Ответ Олег Карпов
Да-да, мы уже поняли, что дядя перес лишил тебя всех кохонес
Не винисиус, а «Мой господин»!
ябеда, стукач и провокатор - вот характеристи Вини, где там Арбелоа увидел мужество и храбрость непонятно. был Вини мужественным, то не побежал бы как маленький мальчик жаловаться судье а сам бы подошел к Престианни (тем более там прыщавый щегол на две головы ниже него) и наехал бы или припугнул его, как наверное и сделали бы большинство игроков. вон Камара из Рейнджерс хоть и не прав, но хотя бы по мужски решил разобраться, а не как тут - одни сопли да вопли и выпученные глаза.
Ответ Jose Raul Capablanca
ябеда, стукач и провокатор - вот характеристи Вини, где там Арбелоа увидел мужество и храбрость непонятно. был Вини мужественным, то не побежал бы как маленький мальчик жаловаться судье а сам бы подошел к Престианни (тем более там прыщавый щегол на две головы ниже него) и наехал бы или припугнул его, как наверное и сделали бы большинство игроков. вон Камара из Рейнджерс хоть и не прав, но хотя бы по мужски решил разобраться, а не как тут - одни сопли да вопли и выпученные глаза.
А мог бы просто на все обвинения улыбаться и сказать "Да сам ты обизяна (крыса и т.д.)"
Но для этого яйца надо иметь! А Вини недорос, он как пятилетка обиженный, лучше побежит, пальчиком тыкнет и заверещит "Он вот сказал, обозвал меня, накажите его, дяденька!"
Какой позор....
Ответ Сергеев Олег
А мог бы просто на все обвинения улыбаться и сказать "Да сам ты обизяна (крыса и т.д.)" Но для этого яйца надо иметь! А Вини недорос, он как пятилетка обиженный, лучше побежит, пальчиком тыкнет и заверещит "Он вот сказал, обозвал меня, накажите его, дяденька!" Какой позор....
Комментарий скрыт
Для начала необходимо спросить с Винисиуса: какого чёрта он провоцирует, устраивает вызывающие и дерзкие танцы с флажком после гола, и ведёт себя будто он внутри закомплексованная истеричка в подростковом возрасте? И только потом можно перейти к реакции на обезьян и клоунов.
Если арбелоа до конца сезона не предложит ему руку и сердце я буду сильно удивлен
Сколько раз можно оправдывать и хвалить провокатора … ?! Когда прекратится это позорище … ?!
"... но меня никогда не оскорбляли из-за цвета моей кожи".
Сейчас постараемся это исправить:
"Арбелоа, мать твою, СНЕЖОК! Хватит ныть! Будь умнее и веди себя по-мужских, ты же не гиббон!"
Просим считать данное "оскорбление" научным экспериментом. За тяжесть и последствия возможной психической травмы, полученной Арбелоой от этого жуткого расистского грязного комментария редакция Спорта ответственности не несёт.
У Арбелоа в контракте прописано - нахваливать Винисиуса
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
У Арбелоа в контракте прописано - нахваливать Винисиуса
Иначе не получил бы работы)
Интересно, у него коленки не болят)))
В мире только Престианни и Сидни Суини не прогнулись под БЛМ.
