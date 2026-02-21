Арбелоа про расизм: «Винисиус решает исход матчей, тащит «Реал». Он бесстрашен. Я не знаю, смог бы я выдержать оскорбления из-за цвета кожи – требуется много мужества»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отметил роль вингера Винисиуса Жуниора и его умение справляться с трудными ситуациями.
Игрок «Мадрида» обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
– Винисиус – футболист, на которого обращают больше всего внимания.
– Я могу рассказать о своем опыте общения с Винисиусом, и я уже много раз говорил об этом, восхваляя его как футболиста. То, что он делает на поле с тех пор, как я здесь, – потрясающе, блестяще, он решает исход матчей, тащит команду на своих плечах, забивает потрясающие голы…
Он игрок, способный изменить ход игры, он берет на себя ответственность в команде. Он бесстрашный молодой человек, который смело противостоит таким ситуациям, как эта, и возвращается на поле.
Я не могу поставить себя на его место. Нас всех оскорбляют, но меня никогда не оскорбляли из-за цвета моей кожи. Я не знаю, смог бы я выдержать то, что переживает Винисиус. Это не первый раз, но мы надеемся, что последний.
Чтобы играть так, как он играл в прошлом матче, требуется много мужества и храбрости. Мы будем рядом с ним, будем защищать его и поддерживать без тени сомнения, – сказал Арбелоа.
Престианни грозит 10 матчей бана за слова о Винисиусе. УЕФА жестко наказывает за расизм
«Он смотрит на расизм как белый человек». Жозе отменяют за слова о Винисиусе
«Танцуй, Вини! Жги расистов!» Мир реагирует на расистский скандал
Арбелоа стал тренером 12 января. да, 14 Реал вылетел из кубка от Альбасете - но у него всего день был. и ещё было поражение от Бенфики в группе ЛЧ. но в остальном - 7 побед, лидерство в Ла Лиге, отличная атмосфера в команде. такими темпами Арбелоа может взять титул и остаться главнюком в Реале.
