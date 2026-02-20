Комбинированный состав «Арсенала» и «Тоттенхэма» по рейтингу игроков. У «шпор» лишь один представитель

В рамках 27-го тура Премьер-лиги состоится Северолондонское дерби, матч пройдет 22 февраля на домашней арене «шпор». В преддверии грядущей встречи статистический портал Opta собрал комбинированный состав из действующих футболистов «Арсенала» и «Тоттенхэма».

За основу эксперты взяли индекс игроков – егопортал сам разрабатывает и присуждает футболистам, исходя из критериев каждой позиции на поле. Показатель учитывает вклад игрока в одном матче и на протяжении всего сезона. Отличительной чертой системы Opta является то, что она фокусируется исключительно на индивидуальных действиях футболистов, не начисляя очки за командные достижения или неудачи.

В комбинированный состав от «Тоттенхэма» попал только Ришарлисон, чей индекс от Opta равен 68,9. «Арсенал» представляют Леандро Троссард, Эберечи Эзе, Букайо Сака, Деклан Райс, Мартин Субименди, Пьеро Инкапиэ, Габриэл Магальяэс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер и Давид Райя.

Справедливый подход к составлению подобной сборной?