  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
0

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 33-го тура.

В четверг «Аль-Кадисия» обыграла «Аль-Хазем» (2:0), «Аль-Иттифак» уступил «Аль-Иттихаду» (1:3).

В пятницу «Аль-Таавун» сыграл вничью с «Аль-Риядом» (1:1).

В субботу «Аль-Хилаль» Карима Бензема примет «Неом», «Аль-Ахли» Айвена Тоуни встретится с «Аль-Холудом».

В воскресенье «Аль-Шабаб» сыграет с «Аль-Иттихадом» в перенесенном матче 28-го тура.

Чемпионат Саудовской Аравии

33-й тур

Высшая лига. 33 тур
16 мая 16:05, Kingdom Arena
Логотип домашней команды
Аль-Хилаль
Не начался
Логотип гостевой команды
Неом
Высшая лига. 33 тур
14 мая 15:55, Al Fateh Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фатех
Завершен
2 - 0
1.95xG0.56
Логотип гостевой команды
Аль-Нажма
Матч окончен
Aljari
90’
+3’
86’
Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa   Majed Mohammed Sharrahi
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi   Mohamed Refat Galal Abdelmaksoud
85’
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi   Saad bin Fahad Saad Al Sharfa
73’
Варгас   Jefferson Soares Oliveira Ramos
73’
Юссуф   Масуд
73’
69’
Гуга Родригеш
66’
Аль-Хаусауи
Пачеко   Бохари
63’
62’
Джасим   Тиянич
62’
Эмад   Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
  Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
55’
2тайм
Перерыв
36’
Khalid bin Mohammed Al Subaie   Аль-Хаусауи
  Варгас
21’
18’
Фелиппе Кардосо
Саадан
14’
Аль-Фатех
Пачеко, Саадан, Aljari, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Касим, Бендебка, Юссуф, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас
Запасные: Варгас, Жорже Фернандеш, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud, Юссуф, Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti, Пачеко, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
1тайм
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Самир, Аль-Фатиль, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Джасим, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Гуга Родригеш, Эмад, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Фелиппе Кардосо
Запасные: Эмад, Аль-Энази, Majed Mohammed Yazid Dawran, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Джасим, Khalid bin Mohammed Al Subaie
Подробнее
Высшая лига. 33 тур
14 мая 18:00, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Кадисия
Завершен
2 - 0
2.55xG0.08
Логотип гостевой команды
Аль-Хазем
Матч окончен
Г. Альварес
90’
+3’
Баа   Ассири
90’
+2’
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat   Аль-Шахрани
90’
+2’
Отавио   Eyad Sidi Mohammed Houssa
90’
+2’
88’
Aboubacar Bah   Amadou Bamba Dieng
88’
Al Dhuwayhi   Oumarou Alio
  Хазази
86’
85’
Al-Shanqiti
79’
Фабиу Мартинш   Miguel Carvalho Vianna
Аль-Салем   Хазази
70’
Аль-Джувайр   Gabriel Carvalho Teixeira
70’
69’
Розье
46’
Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami   Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
2тайм
Перерыв
35’
Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
27’
Аль-Дахиль   Al-Shanqiti
  Киньонес
14’
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Отавио, Аль-Джувайр, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Аль-Салем, Киньонес
Запасные: Аль-Нахли, Махнаши, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Аль-Салем, Аль-Кассар, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Отавио, Аль-Джувайр
1тайм
Аль-Хазем:
Al-Ghamdi, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Розье, Моквана, Фабиу Мартинш, Aboubacar Bah, Al Dhuwayhi, Аль-Шаммари
Запасные: Aboubacar Bah, Al Dhuwayhi, Зайед, Аль-Хараджин, Аль-Дахиль, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Фабиу Мартинш, Бутуй, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
Подробнее
Высшая лига. 33 тур
14 мая 18:00, EGO Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Иттифак
Завершен
1 - 3
1.38xG3.21
Логотип гостевой команды
Аль-Иттихад Джидда
Матч окончен
90’
+3’
Аль-Шенгити
89’
Ауар   Аль-Шехри
89’
Диаби   Аль-Биши
Али   Abdulhakim Hassan Maghfori
86’
Аль-Олайян   Хассан
80’
79’
  Диаби
73’
Аль-Нашри   Аль-Гамди
2тайм
Перерыв
45’
+11’
Консейсау
44’
Фабиньо
  Аль-Ганнам
26’
26’
Бергвейн   Аль-Обод
19’
  Диаби
Кальво
17’
3’
  Ауар
Аль-Иттифак
Родак, Аль-Олайян, Кальво, Хендри, Аль-Хатиб, Медран, Али, Вейналдум, Аль-Ганнам, Коста, Дембеле
Запасные: Хинди, Хайралла, Faris Saeed Al Ghamdi, Jalal bin Adel Abbas Al Salem, Abdullah bin Rashad bin Ali Al Bishi, Али, Аль-Олайян, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed
1тайм
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Кадеш, Данилу Перейра, Симич, Ауар, Митай, Фабиньо, Аль-Нашри, Аль-Шенгити, Бергвейн, Диаби
Запасные: Аль-Нашри, Бергвейн, Диаби, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Шарахили, Ауар, Аль-Джулайдан, Аль-Гамди
Подробнее
Высшая лига. 33 тур
15 мая 16:15, Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
Логотип домашней команды
Дамак
Завершен
3 - 0
1.43xG0.2
Логотип гостевой команды
Аль-Фейха
Матч окончен
Бедран   Hassan Ali Rabea
90’
+1’
Окита   Аль-Самири
87’
Вада   Naji
87’
Аль-Кахтани   Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi
84’
Arielson Sampaio Galvão   Мейте
83’
  Бедран
77’
71’
Sabri Abdu H. Dahal   Ганвула
Вада
70’
62’
Бензия   Ammar Mohammed Issa Al Khaibari
  Бедран
53’
46’
Аль-Бакауи   Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah
46’
Бамасуд   Вронтис
46’
Алфа Семеду   Вильянуэва
2тайм
Перерыв
32’
Аль-Бакауи
  Силла
16’
Дамак
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Sanousi Mohammed, Вада, Мохаммед, Силла, Аль-Кахтани, Arielson Sampaio Galvão, Окита
Запасные: Бедран, Arielson Sampaio Galvão, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Аль-Кахтани, Вада, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Al-Ghamdi, Окита, Naser Al Ghamdi
1тайм
Аль-Фейха:
Москера, Аль-Рашиди, Смоллинг, Аль-Бакауи, Бензия, Бамасуд, Алфа Семеду, Джейсон, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Sabri Abdu H. Dahal, Радиф
Запасные: Бамасуд, Аль-Саафи, Бензия, Алфа Семеду, Sabri Abdu H. Dahal, Al-Deqeel, Аль-Бакауи, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Аль-Биши
Подробнее
Высшая лига. 33 тур
15 мая 18:00, Al Taawoun Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Таавун
Завершен
1 - 1
1.65xG1.57
Логотип гостевой команды
Аль-Рияд
Матч окончен
89’
Силла   Sultan Ali Haroun
Флавио   Аль-Кахтани
87’
86’
Леандру Антунеш   Ammar Nasser Al Harfi
82’
Леандру Антунеш
Аль-Муфрадж   Биэл
69’
  Мартинес
67’
61’
  Леандру Антунеш
Мартинес
48’
2тайм
Перерыв
Аль-Таавун
Маилсон, Аль-Муфрадж, Аль-Авджами, Жиротто, Махзари, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Петков, Мартинес, Аль-Куикби
Запасные: Атийя, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Alhurayji, Аль-Муфрадж, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Флавио
1тайм
Аль-Рияд:
Борян, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Барбе, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Серхио Гонсалес, Леандру Антунеш, Тозе, Лехаль, Лиа Оку, Силла
Запасные: Силла, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Essam Hassan Abdullah Bahri, Аль-Шехри, Аль-Хайбари, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Леандру Антунеш
Подробнее

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

«Зенит» уже точно чемпион?34301 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoНеом
результаты
logoАль-Хилаль
logoАль-Халидж
logoАль-Таавун
logoАль-Хазем
logoАль-Фейха
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Кадисия
logoАль-Фатех
logoАль-Холуд
logoАль-Рияд
logoАль-Иттифак
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoДамак
logoАль-Охдуд
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Нажма
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Карасев обслужит игру «Зенита» и «Ростова», Прокопов назначен на матч «Краснодар» – «Оренбург»
5 минут назад
Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 05:15
Эрлинг Холанд озвучит викинга в норвежском мультфильме
10 минут назад
Ищем дизайнера спецпроектов – делать визуально сильные и удобные решения. Ждем вас в Сирене!
20 минут назадВакансия
Замгендиректора «Спартака» по коммерции Соловьев о средней посещаемости: «Мы обошли «Краснодар» – монокоманду в городе»
49 минут назад
«Зенит» уже не упустит шанс стать чемпионом. Обыграет «Ростов», сто процентов». Наумов о гонке в РПЛ
сегодня, 06:14
«Локомотив» повел в финале с «Ак Барсом», «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» и вышла в ЛЧ, матч Медведева и Синнера перенесли, технарь Латвии U19 за отказ играть с Беларусью и другие новости
сегодня, 06:10
Он перешел в «Интер» в обмен на Златана Ибрагимовича
сегодня, 06:00Тесты и игры
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Кельн», «Дортмунд» в гостях у «Вердера», «Байер» против «Гамбурга»
сегодня, 05:36
Канисарес о «Реале»: «Капитаном нужно назначить Куртуа – самого уравновешенного и профессионального. Мбаппе следует дать еще один шанс»
сегодня, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
23 минуты назад
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
33 минуты назад
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Лига PARI. «Нефтехимик» в гостях у СКА, «Урал» против «Черноморца», «Родина» сыграет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги»
сегодня, 07:05Live
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Фермин о 7 победах в 8 последних класико: «Для нас это особое значение – болеем за «Барсу» с детства»
сегодня, 06:34
«Бавария» – «Кельн». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:00
Карпин назвал Данилова из ЦСКА открытием сезона: «Других не произошло»
сегодня, 05:50
«Чалов доволен, что уехал из России. Для него все сложилось положительно». Макаров о форварде «Кайсериспора»
сегодня, 04:28
Рекомендуем