Тчуамени с Анри озадачили Ричардса. Французы поболтали на трех языках

Бедный Майка Ричардс был вынужден своими глазами наблюдать за тем, как на «Этихаде» «Мадрид» выбивает его «Ман Сити» из 1/8 финала Лиги чемпионов – поражение 1:5 по сумме двух встреч.

После игры легенда «горожан» вышел на связь со студией CBS, где его уже ждали коллеги – Кейт Абдо, Тьерри Анри и Джейми Каррагер. Когда Майка брал интервью у Орельена Тчуамени, связь между Манчестером и лондонской студией начала барахлить.

Игрок «Мадрида» плохо слышал ведущих, но периодически включался в разговор. Анри пошутил: «Он начинает нас слышать, только когда мы его хвалим!»

Диалог французы вели на английском, а попрощался Тьерри на родном языке: «Браво! Игра сегодня была идеальной!»

Орельен продолжил на французском: «Спасибо, спасибо большое. Мы продолжим работать и, надеюсь, сможем достичь больших высот в этом сезоне».

Тут Тити переключился на испанский: «Если хочешь, можем продолжить на испанском».

Лингвистические упражнения прервал Майка: «Эй, а можно, пожалуйста, все это перевести?»

Кейт занялась переводом, а Тчуамени отшутился: «Это только для французов, только для французов».

Полиглоты.