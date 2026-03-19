«Бавария» 3 раза выигрывала двухматчевые противостояния в ЛЧ с разницей в 8+ мячей – это рекорд ЛЧ
«Бавария» установила рекорд ЛЧ по крупным победам в двухматчевых противостояниях.
«Бавария» дважды подряд разгромила «Аталанту» в Лиге чемпионов и добилась уникальной статистики.
В первом матче с итальянским клубом команда Венсана Компани победила 6:1, во втором – 4:1.
Мюнхенцы выигрывали двухматчевые противостояния с разницей в 8 и более голов три раза в истории. До этого года они громили «Спортинг» (12:1 в 2009-м) и «Арсенал» (10:2 в 2017-м).
Ни у одной другой команды нет даже двух выигранных с такой разницей противостояний.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
Арсенал, я замечу, не тульский
Должно было быть ещё одно, но там из-за ковида провели только один матч)
