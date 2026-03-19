«Бавария» 3 раза выигрывала двухматчевые противостояния в ЛЧ с разницей в 8+ мячей – это рекорд ЛЧ

«Бавария» установила рекорд ЛЧ по крупным победам в двухматчевых противостояниях.

В первом матче с итальянским клубом команда Венсана Компани победила 6:1, во втором – 4:1.

Мюнхенцы выигрывали двухматчевые противостояния с разницей в 8 и более голов три раза в истории. До этого года они громили «Спортинг» (12:1 в 2009-м) и «Арсенал» (10:2 в 2017-м).

Ни у одной другой команды нет даже двух выигранных с такой разницей противостояний.