  • «Бавария» 3 раза выигрывала двухматчевые противостояния в ЛЧ с разницей в 8+ мячей – это рекорд ЛЧ
«Бавария» установила рекорд ЛЧ по крупным победам в двухматчевых противостояниях.

«Бавария» дважды подряд разгромила «Аталанту» в Лиге чемпионов и добилась уникальной статистики.

В первом матче с итальянским клубом команда Венсана Компани победила 6:1, во втором – 4:1.

Мюнхенцы выигрывали двухматчевые противостояния с разницей в 8 и более голов три раза в истории. До этого года они громили «Спортинг» (12:1 в 2009-м) и «Арсенал» (10:2 в 2017-м).

Ни у одной другой команды нет даже двух выигранных с такой разницей противостояний.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
Арсенал, я замечу, не тульский
Должно было быть ещё одно, но там из-за ковида провели только один матч)
Материалы по теме
У «Баварии» 9 побед с общим счетом 32:9 и две ничьих в 11 последних матчах
21 минуту назад
Кейн забил 50 голов в ЛЧ за 66 матчей – как Месси. Их опережают Холанд (49) и ван Нистелрой (62)
26 минут назад
«Реал» проведет 29-й и 30-й матч против «Баварии» – это самое частое противостояние в истории ЛЧ. У мадридцев 13 побед, у мюнхенцев – 11
31 минуту назад
Рекомендуем
Главные новости
Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-мач с «Реалом» и хотим победить»
5 минут назад
У «Баварии» 9 побед с общим счетом 32:9 и две ничьих в 11 последних матчах
21 минуту назад
Кто дороже – Винисиус или Фоден? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
26 минут назадТесты и игры
Ланг серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде», – шла кровь, Ноа унесли на носилках. Вингера «Галатасарая» отправили в больницу, его прооперируют
26 минут назадФото
Кейн забил 50 голов в ЛЧ за 66 матчей – как Месси. Их опережают Холанд (49) и ван Нистелрой (62)
26 минут назад
«Реал» проведет 29-й и 30-й матч против «Баварии» – это самое частое противостояние в истории ЛЧ. У мадридцев 13 побед, у мюнхенцев – 11
31 минуту назад
Схвативший Серлота за гениталии защитник «Хетафе» Абкар дисквалифицирован на 2 матча
44 минуты назад
В 1/4 финала ЛЧ сыграют 3 клуба из Испании, 2 из Англии и по 1 из Германии, Франции и Португалии
52 минуты назад
В 1/4 финала ЛЧ «Реал» сыграет с «Баварией», «Барселона» – с «Атлетико», «ПСЖ» – с «Ливерпулем», «Арсенал» – со «Спортингом»
53 минуты назад
«Ливерпуль» вышел в 1/4 финала ЛЧ впервые с 2022 года. Тогда «красные» дошли до финала и проиграли «Реалу»
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне о 8-м выходе в 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»: «Довольны ростом клуба и тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее»
9 минут назад
У Салаха 201 (140+61) результативное действие в 211 матчах за «Ливерпуль» на «Энфилде»
30 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема по пенальти прошел «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» вылетел от «Аль-Холуда»
51 минуту назад
У Альвареса 8 голов в сезоне ЛЧ. Только Мбаппе и Гордон забили больше, чем форвард «Атлетико»
сегодня, 21:27
Хуан Карседо: «Спартак» постарается пройти «Зенит». Мы доминировали над «Динамо», работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов»
сегодня, 21:24
Канчельскис о Сафонове: «Становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. Александр упустил шанс поиграть в европейском топ-клубе, потенциал позволял сделать еще шаг вперед»
сегодня, 21:14
Кейн забил «Аталанте» с пенальти со второй попытки. 11-метровый назначили после ВАР за игру рукой Скальвини и дали перебить
сегодня, 20:43
Юрист Алексеев о деле Смолова: «Реальный срок в данной ситуации теоретически не предусмотрен. Обстановка вокруг обвиняемого будет в пользу в него»
сегодня, 20:27
«Боруссия» хочет бесплатно подписать Санчо летом. Вингеру «МЮ» придется согласиться на значительное понижение зарплаты
сегодня, 20:11
У «Динамо» первое поражение после рестарта сезона – после 4 побед подряд
сегодня, 19:50
Рекомендуем