  • Слот про 4:0 с «Галатасараем»: «Мне понравилась почти каждая минута. У соперника не было ни единого шанса»
6

Слот про 4:0 с «Галатасараем»: «Мне понравилась почти каждая минута. У соперника не было ни единого шанса»

Арне Слот: понравилась почти каждая минута игры с «Галатасараем».

Арне Слот прокомментировал разгром «Галатасарая» (4:0) в Лиге чемпионов.

«Мне понравилась почти каждая минута. Мне понравилось то, как мы играли, как мы прессинговали, как реагировали фанаты, когда «Галатасарай» делал то, что я от него и ждал. Они валялись на земле, размахивали руками, пытались сбить наш настрой, но болельщики сразу на это отреагировали, как и наши футболисты.

Могу посетовать лишь на то, что мы весь сезон создаем намного больше моментов, чем используем, и даже сегодня наш xG выше, чем количество забитых голов! Это маловероятно [когда забиваешь 4 мяча].

Сегодня мы не позволяли уровню нашей игры падать. У соперника не было ни единого шанса, думаю. Мы создавали моменты и одержали хорошую победу, показав хороший футбол», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
6 комментариев
Слот ин?)

До следующей игры в АПЛ…
подожди, вот хейтеры отойдут от победы и начнется
Самые точные слова "не единого шанса". Галатасарай будто летел в самолете в Ливерпуль проигрывать.
турок выебали в жопу без вазелина))))
Ответ Galym1968
турок выебали в жопу без вазелина))))
Грубо.(
Особенно, думаю, понравилась минута, когда Салах пенальти не забил.)
