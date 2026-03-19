Симеоне о 8-м выходе в 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»: «Довольны ростом клуба и тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее»

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне высказался о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Мадридский клуб уступил «Тоттенхэму » в ответном матче 1/8 финала турнира (2:3), но прошел в следующий раунд благодаря победе в первой игре (5:2).

О восьмом выходе в 1/4 финала

«Мы довольны ростом клуба и команды, тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее. У нас огромный энтузиазм».

Об игре

«Это был некомфортный матч. Мы поговорили об этом в раздевалке и отреагировали во втором тайме, мы могли дважды забить третий гол, но все закончилось назначением пенальти [в наши ворота].

Муссо провел очень хороший вечер, Кардозо был феноменален, как и темп и игра Хулиана , Ганцко и Лукмана. Хулиан продемонстрировал великолепное хладнокровие в принятии решений в заключительные моменты атак. Мы его заменили, чтобы избежать карточек, но я доволен игрой каждого».

О встрече с «Барселоной»

«Я всегда беру пример с тех, кто был со мной. Моно Бургос однажды сказал мне: «Ты должен сыграть как можно больше товарищеских матчей против «Барсы», «Реала» или «Баварии». Чем больше ты преодолеваешь свои страхи, чем чаще играешь против таких команд, тем лучше их узнаешь и тем больше шансов у тебя будет», – сказал Симеоне.