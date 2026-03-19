Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-матч с «Реалом» и хотим победить»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о выходе команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Мюнхенцы обыграли «Аталанту» (6:1, 4:1) в обоих встречах 1/8 финала.
О матче
«Я горжусь ребятами: их игрой, голами, энергией на поле. Это не гарантировано при таком преимуществе после первого матча. В целом, это был позитивный день для клуба».
О дебюте Офли и Павича
«Молодым игрокам непросто получить игровое время в «Баварии». Надеюсь, они насладятся этими моментами. Эти ребята тренировались с нами некоторое время, и в какой-то момент придет их час».
О выходе на «Реал» в 1/4 финала ЛЧ
«Для обоих клубов все очень важно. Неважно, кто сейчас сильнее. История обоих клубов, талант игроков на поле – вот что делает этот матч особенным.
Мы ожидаем абсолютно топовый матч. Надеюсь, даже нейтральные зрители получат от него удовольствие. И, конечно же, в итоге мы хотим победить и пройти дальше», – сказал Компани.
А если касаемо тактики, то, как ни странно прозвучит, во что будет играть Реал я знаю почти наверняка (тут от смены тренеров мало что зависит исторически), а вот от Компани можно ожидать разного, у него в Баварии были как очень сильные матчи с топовыми соперниками, так и с очень предсказуемой, и оттого легкочитаемой соперниками тактикой. Надеюсь, он проявит мудрость, и хотя бы в первом матче не будет настаивать на тотальном контроле мяча, с многочисленными перекатами и редкими обострениями, Реал обороняться умеет, а контратаки разительны. В этом случае, игра может пойти по очень удобному для них сценарию.