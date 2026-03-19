  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-матч с «Реалом» и хотим победить»
8

Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-матч с «Реалом» и хотим победить»

Компани о выходе в четвертьфинал ЛЧ: горжусь ребятами, ждем топ-матч с «Реалом».

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о выходе команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы обыграли «Аталанту» (6:1, 4:1) в обоих встречах 1/8 финала.

О матче

«Я горжусь ребятами: их игрой, голами, энергией на поле. Это не гарантировано при таком преимуществе после первого матча. В целом, это был позитивный день для клуба».

О дебюте Офли и Павича

«Молодым игрокам непросто получить игровое время в «Баварии». Надеюсь, они насладятся этими моментами. Эти ребята тренировались с нами некоторое время, и в какой-то момент придет их час».

О выходе на «Реал» в 1/4 финала ЛЧ

«Для обоих клубов все очень важно. Неважно, кто сейчас сильнее. История обоих клубов, талант игроков на поле – вот что делает этот матч особенным.

Мы ожидаем абсолютно топовый матч. Надеюсь, даже нейтральные зрители получат от него удовольствие. И, конечно же, в итоге мы хотим победить и пройти дальше», – сказал Компани.

Кто выиграет ЛЧ?2967 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoАталанта
logoВенсан Компани
logoДениз Офли
logoсерия А Италия
болельщики
logoЛа Лига
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главное с профсоюзом работников транспорта договориться, чтобы они снова в день домашней игры не устроили забастовку метро)
Скажу банальность, в матчах такого уровня соперников, на первом плане всегда реализация моментов и собственные ошибки.
А если касаемо тактики, то, как ни странно прозвучит, во что будет играть Реал я знаю почти наверняка (тут от смены тренеров мало что зависит исторически), а вот от Компани можно ожидать разного, у него в Баварии были как очень сильные матчи с топовыми соперниками, так и с очень предсказуемой, и оттого легкочитаемой соперниками тактикой. Надеюсь, он проявит мудрость, и хотя бы в первом матче не будет настаивать на тотальном контроле мяча, с многочисленными перекатами и редкими обострениями, Реал обороняться умеет, а контратаки разительны. В этом случае, игра может пойти по очень удобному для них сценарию.
Ответ kvn9
Скажу банальность, в матчах такого уровня соперников, на первом плане всегда реализация моментов и собственные ошибки. А если касаемо тактики, то, как ни странно прозвучит, во что будет играть Реал я знаю почти наверняка (тут от смены тренеров мало что зависит исторически), а вот от Компани можно ожидать разного, у него в Баварии были как очень сильные матчи с топовыми соперниками, так и с очень предсказуемой, и оттого легкочитаемой соперниками тактикой. Надеюсь, он проявит мудрость, и хотя бы в первом матче не будет настаивать на тотальном контроле мяча, с многочисленными перекатами и редкими обострениями, Реал обороняться умеет, а контратаки разительны. В этом случае, игра может пойти по очень удобному для них сценарию.
Если Компани выберет тактику держать каждого по одному, как с ПСЖ то Реал их растерзает, а так ждем топ матч, скрытый финал.
Ответ зак
Если Компани выберет тактику держать каждого по одному, как с ПСЖ то Реал их растерзает, а так ждем топ матч, скрытый финал.
Я бы, на месте Компани, вообще не стал настаивать на территориальом доминировании и постоянном владении, во всяком случае, в первом матче. Хуже всего у Реала с позиционными атаками, со структурной игрой, а вот с переходными стадиями всё отлично (и всегда почти так было), а контратаковать и у Баварии есть кем. Поэтому нужно подойти взвешенно и осторожно, ну это на мой взгляд.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» 3 раза выигрывала двухматчевые противостояния в ЛЧ с разницей в 8+ мячей – это рекорд ЛЧ
вчера, 22:42
У «Баварии» 9 побед с общим счетом 32:9 и две ничьих в 11 последних матчах
вчера, 22:35
«Реал» проведет 29-й и 30-й матч против «Баварии» – это самое частое противостояние в истории ЛЧ. У мадридцев 13 побед, у мюнхенцев – 11
вчера, 22:25
Рекомендуем
Главные новости
Месси забил 900-й гол в карьере – «Нэшвиллу» в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ. У Роналду 965 мячей
6 минут назад
Джеррард о «Галатасарае»: «Позорились с первой до последней минуты. Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. За такое наказывают – счет мог быть 12:0»
вчера, 23:06
Слот про 4:0 с «Галатасараем»: «Мне понравилась почти каждая минута. У соперника не было ни единого шанса»
вчера, 22:54
У «Баварии» 9 побед с общим счетом 32:9 и две ничьих в 11 последних матчах
вчера, 22:35
Кто дороже – Винисиус или Фоден? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
вчера, 22:30Тесты и игры
Ланг серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде», – шла кровь, Ноа унесли на носилках. Вингера «Галатасарая» отправили в больницу, его прооперируют
вчера, 22:30Фото
Кейн забил 50 голов в ЛЧ за 66 матчей – как Месси. Их опережают Холанд (49) и ван Нистелрой (62)
вчера, 22:30
«Реал» проведет 29-й и 30-й матч против «Баварии» – это самое частое противостояние в истории ЛЧ. У мадридцев 13 побед, у мюнхенцев – 11
вчера, 22:25
Схвативший Серлота за гениталии защитник «Хетафе» Абкар дисквалифицирован на 2 матча
вчера, 22:12
В 1/4 финала ЛЧ сыграют 3 клуба из Испании, 2 из Англии и по 1 из Германии, Франции и Португалии
вчера, 22:04
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси принимает «Нэшвилл» в ответном матче
вчера, 23:14Live
Экитике о выходе в четвертьфинал ЛЧ: «Ливерпуль» заслужил это, наши с Гравенберхом голы помогли команде. Салах – легенда, говорят, у него сложный сезон, но он важен для нас»
вчера, 23:03
Хау о 2:7: «Ньюкасл» практически преподнес «Барсе» победу на блюдечке с голубой каемочкой. Подобные подарки им не нужны, учитывая уровень их игры»
вчера, 23:01
Симеоне о 8-м выходе в 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»: «Довольны ростом клуба и тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее»
вчера, 22:47
«Бавария» 3 раза выигрывала двухматчевые противостояния в ЛЧ с разницей в 8+ мячей – это рекорд ЛЧ
вчера, 22:42
У Салаха 201 (140+61) результативное действие в 211 матчах за «Ливерпуль» на «Энфилде»
вчера, 22:26
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема по пенальти прошел «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» вылетел от «Аль-Холуда»
вчера, 22:05
У Альвареса 8 голов в сезоне ЛЧ. Только Мбаппе и Гордон забили больше, чем форвард «Атлетико»
вчера, 21:27
Хуан Карседо: «Спартак» постарается пройти «Зенит». Мы доминировали над «Динамо», работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов»
вчера, 21:24
Канчельскис о Сафонове: «Становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. Александр упустил шанс поиграть в европейском топ-клубе, потенциал позволял сделать еще шаг вперед»
вчера, 21:14
Рекомендуем