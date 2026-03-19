Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-матч с «Реалом» и хотим победить»

Компани о выходе в четвертьфинал ЛЧ: горжусь ребятами, ждем топ-матч с «Реалом».

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о выходе команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы обыграли «Аталанту» (6:1, 4:1) в обоих встречах 1/8 финала.

О матче

«Я горжусь ребятами: их игрой, голами, энергией на поле. Это не гарантировано при таком преимуществе после первого матча. В целом, это был позитивный день для клуба».

О дебюте Офли и Павича

«Молодым игрокам непросто получить игровое время в «Баварии». Надеюсь, они насладятся этими моментами. Эти ребята тренировались с нами некоторое время, и в какой-то момент придет их час».

О выходе на «Реал» в 1/4 финала ЛЧ

«Для обоих клубов все очень важно. Неважно, кто сейчас сильнее. История обоих клубов, талант игроков на поле – вот что делает этот матч особенным.

Мы ожидаем абсолютно топовый матч. Надеюсь, даже нейтральные зрители получат от него удовольствие. И, конечно же, в итоге мы хотим победить и пройти дальше», – сказал Компани.