Игроки «Челси» обнимались и перед ответкой с «ПСЖ». Так выражают уважение мячу

При Лиэме Росеньоре у «Челси» появилась традиция – собираться в круг перед каждым таймом. Тренер настаивает: идея не его, так решили игроки, а он поддержал их стремление повысить командный дух.

Так в матче против «Ньюкасла» лондонцы подарили нам самый забавный кадр текущего сезона АПЛ: растерянный арбитр Пол Тирни, окруженный подопечными Росеньора .

«Синие» собираются в центре поля вокруг мяча, что ужасно не нравится соперникам. Эпизод с объятиями вокруг арбитра вынудил главного тренера вновь объяснить поступок подопечных – так они выразили уважение мячу:

«Мои игроки приняли решение: они захотели быть рядом с мячом, хотели выразить уважение мячу, показать единение. Никакого неуважения к сопернику или судье не было. А Полу [Тирни] стоило сосредоточиться на своей работе – мы сегодня остались без пенальти».

В ответном матче 1/8 ЛЧ против «ПСЖ» лондонцам нужно было отыгрываться после поражения 2:5 в Париже. Перед игрой «Челси» вновь провел ритуал с объятиями. На этот раз арбитра оставили в покое, собрались не в самом центре, а на половине поля соперника.

Главное – в центре не было мяча, уважение снаряду англичане не выразили.

Как и в матче с «Ньюкаслом», против парижан ритуал не помог, не спасла и загадочная записка главного тренера. На своем поле «Челси» пропустил три безответных мяча, «ПСЖ» прошел дальше со счетом 8:2 по сумме двух встреч.