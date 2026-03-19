  Хау о 2:7: «Ньюкасл» практически преподнес «Барсе» победу на блюдечке с голубой каемочкой. Подобные подарки им не нужны, учитывая уровень их игры»
Хау о 2:7: «Ньюкасл» практически преподнес «Барсе» победу на блюдечке с голубой каемочкой. Подобные подарки им не нужны, учитывая уровень их игры»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:7, первая игра – 1:1).

– Что случилось с командой во втором тайме?

– Мы допустили очень много индивидуальных ошибок. Это странно, особенно потому, что мы отлично провели первый тайм, выстояли и дали отпор «Барселоне». Мы показали фантастическую игру, но в итоге просто отдали победу им.

– Что вы имеете в виду?

– Мы слишком упростили им задачу, а «Барселоне» не нужны никакие подачки, чтобы победить. Мы практически преподнесли им победу на блюдечке с голубой каемочкой. Учитывая уровень игры «Барселоны», подобные подарки им не нужны.

– Почему была такая разница по сравнению с матчем с «Челси»?

– Я тоже не могу этого объяснить. В тот день мы очень хорошо оборонялись. Мы были очень сосредоточены и предоставили сопернику очень мало возможностей. Прямо противоположное тому, что произошло сейчас, когда мы играли очень наивно. Такого рода матчи полезны для того, чтобы учиться и вносить корректировки.

– Что с Тонали?

– Правда в том, что его отсутствие сильно подкосило нас, и команда это сильно почувствовала, – сказал Хау. 

Хау хороший тренер, но ему надо что-то придумывать ещё, потому что просто бегать как кони несколько матчей подряд никакие игроки не потянут, да и не особо работает это. После первого тайма Ньюкасл не бегал вообще, а с уходом Тонали вовсе умер под прессингом.
Хау хороший тренер, но ему надо что-то придумывать ещё, потому что просто бегать как кони несколько матчей подряд никакие игроки не потянут, да и не особо работает это. После первого тайма Ньюкасл не бегал вообще, а с уходом Тонали вовсе умер под прессингом.
всмысле не работает? а как они в прошлом сезоне тогда заняли высокое место и вышли в лч? футбол ньюкасла чем то похож на балтику: силовые единоборства, вертикали; просто уровень игроков в x раз выше. Тут важно отталкиваться от качества игроков или ты хочешь условного бегунка Елангу научить играть в тики таку? Всё круто делает Хау, вначале на его борнмут было интересно смотреть, теперь он супер крутую работу проделывают в ньюкасле. Просто барса - это барса и когда у барсы её день - немногие команды в мире могут остановить их, и в это число не гранд апл ньюкасл явно не входит
Кони тоже в последних матчах не особо бегают.)
On the blydetschko with blue kayomochta?
Как по мне, после этого сезона надо менять Хау - никаких новых идей он предложить не может, а как показала практика без Исака нападение так стабильно и не заиграло. Ну а то, что команда хоть как-то вменяемо играет только за счёт Гимарайнша и Тонали, я скромно умолчу.
По-английски тоже так говорят - на блюдечке с голубой каёмочкой? Я считал, что это Ильф с Петровым придумали.)
По-английски тоже так говорят - на блюдечке с голубой каёмочкой? Я считал, что это Ильф с Петровым придумали.)
В оригинале (с испанского) : "преподнесли на подносе". Так что автор статьи (А. Белоус)даже был очень близок.
