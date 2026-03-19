Хау о 2:7: «Ньюкасл» практически преподнес «Барсе» победу на блюдечке с голубой каемочкой. Подобные подарки им не нужны, учитывая уровень их игры»

Эдди Хау: «Ньюкасл» преподнес «Барсе» победу на блюдечке с голубой каемочкой.

Главный тренер «Ньюкасла » Эдди Хау прокомментировал поражение от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:7, первая игра – 1:1).

– Что случилось с командой во втором тайме?

– Мы допустили очень много индивидуальных ошибок. Это странно, особенно потому, что мы отлично провели первый тайм, выстояли и дали отпор «Барселоне». Мы показали фантастическую игру, но в итоге просто отдали победу им.

– Что вы имеете в виду?

– Мы слишком упростили им задачу, а «Барселоне» не нужны никакие подачки, чтобы победить. Мы практически преподнесли им победу на блюдечке с голубой каемочкой. Учитывая уровень игры «Барселоны», подобные подарки им не нужны.

– Почему была такая разница по сравнению с матчем с «Челси»?

– Я тоже не могу этого объяснить. В тот день мы очень хорошо оборонялись. Мы были очень сосредоточены и предоставили сопернику очень мало возможностей. Прямо противоположное тому, что произошло сейчас, когда мы играли очень наивно. Такого рода матчи полезны для того, чтобы учиться и вносить корректировки.

– Что с Тонали?

– Правда в том, что его отсутствие сильно подкосило нас, и команда это сильно почувствовала, – сказал Хау.