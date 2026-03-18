«ПСЖ» не оставил «Челси» ни шанса в 1/8 Лиги чемпионов: в Париже оформили победу 5:2, а в ответной игре забили сопернику три безответных мяча.

Лиэм Росеньор боролся до последнего: на 84-й минуте при счете 2:8 через Алехандро Гарначо передал для команды таинственную записку.

Аргентинец показал бумажку с тренерской заметкой одноклубникам, но изменить ситуацию «синие» уже не смогли. «Челси» покидает турнир, а поклонники футбола гадают, что же было в записке от тренера.

Собрали самые забавные варианты от болельщиков, много шуток от фанатов «МЮ»:

💭 «Я знаю, что это ты сливаешь составы. И подстригись».

💭 «Живи. Смейся. Люби».

💭 «Ты гребаное дерьмо».

💭 «Забейте семь голов, пожалуйста. Чмоки-чмоки!»

💭 «Ты попробуй ударить по мячу, чтобы он попал в ворота».

💭 «Ты похож на Мудрика».

💭 «Понятия не имею, что я делаю».

💭 «Забей гол и отпразднуй так, будто счет 1:0».

Давайте ваши версии: что было в записке?