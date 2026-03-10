  • Спортс
Тедеев о 3:4 со «Спартаком»: «Во многих эпизодах второго тайма «Акрон» был лучше, создавал моменты»

Тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил поражение от «Спартака» (3:4) в РПЛ.

«В первом тайме мы забили гол, получили преимущество, когда правильно все делали. В какой‑то степени забитый мяч нам немного помешал, потому что появлялись моменты, связанные со встречными атаками. Мы проигрывали подборы, из‑за этого у соперника появлялось пространство, «Спартак» вбегал в зоны довольно агрессивно.

Что касается второго тайма, то мы были лучше. Относительно себя — точно. А многими эпизодами лучше «Спартака», в отличие от которого мы создавали моменты. Достаточно много создали эпизодов, которые могли завершиться взятием ворот. 

В большей степени я остался доволен самоотдачей и игрой. Но со «Спартаком», играя на выезде, забить три мяча мало каким командам удастся в принципе. Поэтому я считаю, что в атаке мы были достаточно хороши, в обороне отдельными эпизодами справлялись, а в каких‑то ситуациях — нет», – сказал Тедеев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
В каких многих? Был ещё удар Болдырева. Все. У Спартака навскидку, кроме гола, момент у Барко, Ву после углового, прострел где Маркиньосу не дали замкнуть, Жедсон рядом со штангой. Это называется Акрон превзошел во многих моментах?
Это в каких? Да что за чушь многие несут после таких матчей? Сомнительный пенальти и да, нормальная подача, все, кто был лучше?
что они там курят, когда говорят , что им не повезло и что они могли выиграть? Одно им точно повезло,это то что Спартак им 7-8 голов не забил.
В эпизодах где судьи ставят левые точки?
если бы не левый пенальти который сломал игру они бы ещё три пропустили,а в конце игры когда Барко в спину двумя руками толкнули со всей дури,вар даже вмешиваться не стал, хотя там точно 💯% пенальти.
Бред полный... Как Акрон стал микроном...
