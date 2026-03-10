  • Спортс
  • Арне Слот: «У «Галатасарая» много серьезных козырей. Нам нужно быть хорошо организованными»
Арне Слот: «У «Галатасарая» много серьезных козырей. Нам нужно быть хорошо организованными»

Слот: у «Галатасарая» много серьезных козырей.

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем».

«Нам нужно быть хорошо организованными. У «Галатасарая» много серьезных козырей. Быстрые переходы в атаку – один из них. Осимхен – отличный нападающий, умеет забивать разными способами. 

У них много быстрых и опасных игроков – тот же Йылмаз дважды легко уходил от нас в первом тайме [в матче общего этапа]. Мы будем это учитывать, но знать про сильную сторону соперника еще не означает, что ее легко нейтрализовать», – сказал Слот.

главное надо быть готовыми играть с постоянно лежащей и падающей командой играть. и вопрошающей к судье.
