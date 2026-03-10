Инфантино о ЧМ-2026: «Это будет абсолютный праздник. На 7 млн билетов у нас 500 млн заявок – такого не было ни в истории ФИФА, ни в истории других организаций. Это нечто колоссальное»
Президент ФИФА Джанни Инфантино убежден, что ЧМ-2026 пройдет успешно.
«Чемпионат мира будет фантастическим, феноменальным. Никогда еще в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде не было такого ажиотажа. За четыре недели мы получили больше 500 миллионов заявок на билеты. Это что-то невероятное. У нас почти семь миллионов билетов, но 500 миллионов запросов – такого никогда не было ни в истории ФИФА, ни в истории вообще какой-либо организации.
77 из 104 матчей получили больше миллиона заявок на билеты, остальные – примерно на том же уровне. Часть билетов мы держим в резерве для того, чтобы посмотреть, как будет идти турнир, и для финальных дней. Все стадионы будут заполнены – это будет абсолютный праздник.
Раньше говорили, что в Соединенных Штатах футбол, или «соккер», как они его называют, не пользуется большим признанием. Все изменилось. Турнир станет успехом.
Это будет первый чемпионат мира с 48 командами, 104 матчами, в 16 городах и трех странах… нас ждет нечто колоссальное. Это больше, чем турнир, больше, чем спортивное соревнование, – это социальное явление, которое заставит весь мир остановиться и следить за ним», – сказал президент ФИФА.
Точно, все вышесказанное в первом абзаце подводит именно к мысли, которую озвучил этот ИнфантиЛо. Либо он совсем ракушка и не понимает НИЧЕГО в мире, либо он прекрасно все понимая, все равно несет подобную чушь только просто потому что "обязан быть послушным" и "за деньги готов сказать все что угодно".
P.s. Отбросив спорных "хозяев" турнира. Есть еще и вопрос касательно "расширения" турнира и количества сборных... Евро уже испоганили расширением, превратив элитный турнир на 16 сборных(и даже туда просачивались сборные сомнительные иногда) вообще в нечто предельно проходное и с большим количеством откровенно средних сборных. Теперь хотят такое же сделать с ЧМ? Ну поздравляю. Даю идею... пусть на следующем ЧМ будет 64 сборных, при этом квоты дать не Европе, а другим зонам.
По моему личному топу лучшим назову ЧМ 1998 года. Может это детство с травой зеленее, не знаю, но тот ЧМ сильно врезался в память яркими сборными, интригой, звёздами (Батистута, Зидан, Роналдо, Дель Пьеро, Ортега и др), крутой рекламой и даже Фифой 98, в которую мы с дружбаном пытались играть вдвоем на 1 компе)
Мне кажется, ты сильно переоцениваешь желание футболистов защищать режим. Чтоб они там демарш устраивали добровольный.
(ССААРРККААЗЗММ)