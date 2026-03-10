Тукманов о 4:3 «Спартака» с «Акроном»: «Победа выстрадана за счет мастерства отдельных футболистов и ошибок соперника»
Тукманов о 4:3 «Спартака» с «Акроном»: победа выстрадана.
Александр Тукманов оценил победу «Спартака» над «Акроном» (4:3) в РПЛ.
«Победа «Спартака» — выстраданная. И выстрадана за счет мастерства отдельных футболистов и ошибок соперника. Футболисты «Акрона» часто ошибались в передачах, в отборе, в единоборствах проигрывали.
А красно‑белые, опять же, выстрадали эту победу. Надо их поздравить. Это тяжелая победа, но она была необходима «Спартаку». В обороне же обе команды играли с большими ошибками», — сказал бывший вице‑президент РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
