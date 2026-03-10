  • Спортс
  • Тукманов о 4:3 «Спартака» с «Акроном»: «Победа выстрадана за счет мастерства отдельных футболистов и ошибок соперника»
14

«Победа «Спартака» — выстраданная. И выстрадана за счет мастерства отдельных футболистов и ошибок соперника. Футболисты «Акрона» часто ошибались в передачах, в отборе, в единоборствах проигрывали.

А красно‑белые, опять же, выстрадали эту победу. Надо их поздравить. Это тяжелая победа, но она была необходима «Спартаку». В обороне же обе команды играли с большими ошибками», — сказал бывший вице‑президент РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
14 комментариев
Любая победа, это мастерство отдельных игроков и ошибки соперника
Ответ Владимир Дмитриев
Любая победа, это мастерство отдельных игроков и ошибки соперника
Иногда порядок бьёт класс, но это не тот случай, разница в классе большая, а 4 мяча это явно не порядок.
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Иногда порядок бьёт класс, но это не тот случай, разница в классе большая, а 4 мяча это явно не порядок.
а 4 е, это про кого?
Интрига возродилась за счет фантазии судейки
После ночи наступает утро…
Зимой падет снег, а летом дождь….
Ответ Территория СССР
После ночи наступает утро… Зимой падет снег, а летом дождь….
а ещё небо голубое и вода мокрая
А что этот Mraz тут забыл?
,,Победа выстрадана,, :лучше не скажешь.....
Ответ Леонид Вилькин
,,Победа выстрадана,, :лучше не скажешь.....
Я лично страдал глядя на отсутствие прогресса в игре Спартака и всяческие ляпы...
Ответ Леонид Вилькин
Я лично страдал глядя на отсутствие прогресса в игре Спартака и всяческие ляпы...
Согласен . Прогресса в игре нет . А ляпов , особенно , в обороне стало , даже больше , чем было . И ещё ,.убивает игра с вратарём . По мне , лучше куда - нибудь , чем пас вратарю . А выиграли у Акрона за счёт класса игроков . Ву и Джику - это не центр защиты , а какое то недоразумение . Неправильный выбор позиции , неумение сыграть один в один , хватание руками игроков соперника и так далее . Кстати , Бабич такой же . Короче , защиты и вратаря у нас , можно сказать , нет . Имеется в виду , для решения глобальных задач .
С Акроном.
Дома.
Выстрадана.

Ну вы поняли.
