Тукманов о 4:3 «Спартака» с «Акроном»: «Победа выстрадана за счет мастерства отдельных футболистов и ошибок соперника»

Тукманов о 4:3 «Спартака» с «Акроном»: победа выстрадана.

Александр Тукманов оценил победу «Спартака» над «Акроном » (4:3) в РПЛ .

«Победа «Спартака » — выстраданная. И выстрадана за счет мастерства отдельных футболистов и ошибок соперника. Футболисты «Акрона» часто ошибались в передачах, в отборе, в единоборствах проигрывали.

А красно‑белые, опять же, выстрадали эту победу. Надо их поздравить. Это тяжелая победа, но она была необходима «Спартаку». В обороне же обе команды играли с большими ошибками», — сказал бывший вице‑президент РФС.