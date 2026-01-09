Симеоне про 1:2 с «Реалом»: «Бывают дни, когда «Атлетико» не создает моменты, играет хуже соперника. Сегодня все было наоборот, но мы вылетаем. Вальверде забил потрясающий гол»

Симеоне о вылете от «Реала»: «Атлетико» играл лучше, но вылетает.

Диего Симеоне подвел итоги матча с «Реалом » (1:2) в Суперкубке Испании.

«Вальверде забил потрясающий гол, выдающийся удар. Несмотря на это, команда провела очень хороший матч. Нужно было побеждать, но мы не победили. «Реалу» хватило мастерства для того, чтобы довести игру до победы.

Усталость – это нормально, температура сыграла свою роль. Обе команды по-своему пытались победить. Соперник быстро открыл счет, у нас были возможности забить, но не хватало качественной реализации. Поздравляю соперников, а мы продолжим работать.

Бывают дни, когда мы не можем говорить, что играли хорошо, когда мы не создаем моменты, когда соперник лучше нас. Сегодня все было наоборот, но мы вылетаем», – сказал главный тренер «Атлетико ».