«Фенербахче» купил Гендузи у «Лацио» за 29 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4,5 года

Маттео Гендузи стал игроком «Фенербахче».

Турецкий клуб объявил о трансфере 26-летнего полузащитника «Лацио». Стороны заключили контракт на 4,5 года.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 29 миллионов евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Серии А Гендузи провел 15 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь .

Фото: https://www.fenerbahce.org/