«Фенербахче» купил Гендузи у «Лацио» за 29 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4,5 года
Маттео Гендузи перешел в «Фенербахче».
Маттео Гендузи стал игроком «Фенербахче».
Турецкий клуб объявил о трансфере 26-летнего полузащитника «Лацио». Стороны заключили контракт на 4,5 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 29 миллионов евро с учетом бонусов.
В текущем сезоне Серии А Гендузи провел 15 матчей, отличившись 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4429 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Фенербахче»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости