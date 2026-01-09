  • Спортс
«Арсенал» и «Ливерпуль» не забили – 0:0. Виртц отыграл весь матч, Дьокереша заменили во 2-м тайме

«Арсенал» и «Ливерпуль» не забили.

«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в матче 21-го тура АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
8 января 20:00, Эмирейтс
Арсенал
Завершен
0 - 0
Ливерпуль
Матч окончен
90’
+5’
Брэдли   Гомес
90’
+3’
Конате
Мартинелли
90’
+3’
90’
Мак Аллистер
Артета
83’
Эдегор   Эзе
78’
Сака   Мадуэке
78’
Дьокереш   Габриэл Жезус
64’
Троссард   Мартинелли
64’
Инкапиэ   Льюис-Скелли
57’
2тайм
Перерыв
Троссард
12’
Арсенал
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Эдегор, Троссард, Дьокереш, Сака
Запасные: Мерино, Эзе, Мартинелли, Уайт, Мадуэке, Аррисабалага, Льюис-Скелли, Габриэл Жезус, Нергор
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Брэдли, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Фримпонг, Виртц
Запасные: Ньони, Кьеза, Мамардашвили, Вудмен, Рэмзи, Джонс, Нгумоа, Гомес, Робертсон
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
