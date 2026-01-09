  • Спортс
  • «Милан» сыграл вничью с «Дженоа» – 1:1. Леау сравнял на 92-й, Станчу не забил пенальти на 98-й
«Милан» сыграл вничью с «Дженоа» – 1:1. Леау сравнял на 92-й, Станчу не забил пенальти на 98-й

«Милан» и «Дженоа» сыграли вничью в Серии А.

«Милан» поделил очки с «Дженоа» (1:1) в матче 19-го тура Серии А.

Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лоренцо Коломбо открыл счет на 28-й минуте. Кристиан Пулишич забил на 58-й, но его гол отменили из-за игры рукой. Рафаэл Леау сравнял счет на 92-й. Николаэ Станчу не реализовал пенальти на 98-й.

Серия А Италия. 19 тур
8 января 19:45, Сан-Сиро
Милан
Завершен
1 - 1
Дженоа
Матч окончен
Томори
90’
+9’
90’
Станчу
Меньян
90’
+7’
Павлович
90’
+7’
  Рафаэл Леау
90’
+2’
83’
Коломбо   Отоа
83’
Аарон Мартин   Станчу
80’
Леали
Габбия   Атекаме
75’
75’
Витинья   Эхатор
Габбия
70’
Салемакерс   Фюллькруг
65’
64’
Малиновский   Эллертссон
63’
Торсбю   Мазини
Фофана   Лофтус-Чик
46’
2тайм
Перерыв
28’
  Коломбо
Милан
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Одогу, Яшари, Риччи, де Винтер, Лофтус-Чик, Терраччано, Торрьяни, Атекаме, Фюллькруг, Эступиньян, Кастьелло
1тайм
Дженоа:
Леали, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Торсбю, Френдруп, Малиновский, Нортон-Каффи, Коломбо, Витинья
Запасные: Отоа, Куэнка, Мазини, Станчу, Эхатор, Лысенок, Сабелли, Фини, Эллертссон, Вентурино, Нуредини, Соммарива
