«Милан» сыграл вничью с «Дженоа» – 1:1. Леау сравнял на 92-й, Станчу не забил пенальти на 98-й

«Милан» и «Дженоа» сыграли вничью в Серии А.

«Милан » поделил очки с «Дженоа » (1:1) в матче 19-го тура Серии А.

Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лоренцо Коломбо открыл счет на 28-й минуте. Кристиан Пулишич забил на 58-й, но его гол отменили из-за игры рукой. Рафаэл Леау сравнял счет на 92-й. Николаэ Станчу не реализовал пенальти на 98-й.

