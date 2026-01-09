Матч окончен
«Милан» сыграл вничью с «Дженоа» – 1:1. Леау сравнял на 92-й, Станчу не забил пенальти на 98-й
«Милан» и «Дженоа» сыграли вничью в Серии А.
«Милан» поделил очки с «Дженоа» (1:1) в матче 19-го тура Серии А.
Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лоренцо Коломбо открыл счет на 28-й минуте. Кристиан Пулишич забил на 58-й, но его гол отменили из-за игры рукой. Рафаэл Леау сравнял счет на 92-й. Николаэ Станчу не реализовал пенальти на 98-й.
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости