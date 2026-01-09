Жерсон пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Крузейро» в субботу. Хавбек переходит из «Зенита» за 27+3 млн евро
Жерсон перейдет в «Крузейро» в ближайшие дни.
Полузащитник «Зенита» Жерсон перейдет в «Крузейро» на этой неделе.
Ранее стало известно, что петербургский клуб согласился продать полузащитника за 27 млн евро и может получить еще 3 млн в качестве бонусов.
По информации ESPN, 28-летний футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт со своей новой командой в субботу.
В текущем сезоне Мир РПЛ Жерсон провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику бразильца можно найти здесь.
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости