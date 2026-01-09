Жерсон пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Крузейро» в субботу. Хавбек переходит из «Зенита» за 27+3 млн евро

Жерсон перейдет в «Крузейро» в ближайшие дни.

Полузащитник «Зенита » Жерсон перейдет в «Крузейро » на этой неделе.

Ранее стало известно , что петербургский клуб согласился продать полузащитника за 27 млн евро и может получить еще 3 млн в качестве бонусов.

По информации ESPN, 28-летний футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт со своей новой командой в субботу.

В текущем сезоне Мир РПЛ Жерсон провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику бразильца можно найти здесь .