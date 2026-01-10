22

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза одолел «Аль-Охдуд»

В саудовской лиге стартовал 14-й тур.

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 14-го тура.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл «Аль-Кадисии» Матео Ретеги (1:2), «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Хазем» (3:0).

В пятницу «Аль-Иттихад» Карима Бензема разгромил «Аль-Холуд» (4:0).

В субботу «Аль-Ахли» Рияда Мареза обыграл «Аль-Охдуд» (1:0).

Чемпионат Саудовской Аравии

14-й тур

Высшая лига. 14 тур
10 января 14:00, King Khalid Sport City Stadium
Неом
Завершен
0 - 1
Аль-Фатех
Матч окончен
90’
+7’
Варгас   Касим
90’
+6’
Wesley Bruno Lima Delgado   Saad bin Fahad Al Sharfa
90’
+2’
Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
Родригес   Буабре
88’
84’
Ali bin Hassan Al Masoud   Mohammed Al Sahihi
Абди   Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
83’
81’
Батна
Аль-Асмари   Аль-Фарадж
79’
Бенрахма
71’
69’
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi   Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
69’
Al Swealem   Mohammed Al-Sarnoukh
56’
Wesley Bruno Lima Delgado
Al-Ali   Jaber
46’
46’
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi   Батна
Аль-Хеджи   Бенрахма
46’
2тайм
Перерыв
36’
  Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
5’
Al Swealem
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Аль-Асмари, Коне, Родригес, Al-Ali, Аль-Хеджи, Ляказетт
Запасные: Аль-Салули, Аль-Фарадж, Буабре, Jaber, Малайека, Бенрахма, Abdulaziz Badr Mahdi Al Khanani, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Younes bin Abdulkarim bin Ahmed Al Shanqeeti
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Al Swealem, Жорже Фернандеш, Fawaz Yousef Al Hamad, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Юссуф, Wesley Bruno Lima Delgado, Ali bin Hassan Al Masoud, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Варгас
Запасные: Бохари, Касим, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Mohammed Al-Sarnoukh, Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed, Батна, Saad bin Fahad Al Sharfa, Mohammed Al Sahihi
Подробнее
Высшая лига. 14 тур
10 января 15:00, Al-Awwal Park
Аль-Рияд
Завершен
1 - 1
Аль-Фейха
Матч окончен
90’
+9’
Сакала   Аль-Абдулмонем
Барбе
90’
+9’
  Барбе
90’
+7’
Тозе
90’
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi   Essam Hassan Abdullah Bahri
88’
Баеш
87’
85’
Аль-Бакауи   Аль-Саафи
Соро   Харун
78’
Лиа Оку   Alabsi
78’
77’
Вронтис
74’
Sabri Abdu H. Dahal   Вронтис
74’
Бензия   Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
73’
Бензия
Luca Ian Ramirez   Аль-Шехри
61’
Тармин   Ammar Nasser Al Harfi
61’
49’
Sabri Abdu H. Dahal
2тайм
Перерыв
26’
  Вильянуэва
Тозе
19’
Тармин
9’
Аль-Рияд
Борян, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Аль-Хайбари, Тармин, Баеш, Тозе, Соро, Лиа Оку, Силла, Luca Ian Ramirez
Запасные: Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Зайдан, Essam Hassan Abdullah Bahri, Alabsi, Ammar Nasser Al Harfi, Харун, Nasser Mohammed Ali Al Farhani Al Bishi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Аль-Шехри
1тайм
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Сакала, Бензия, Аль-Биши, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Al-Deqeel, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Рашиди, Аль-Харти, Вронтис, Аль-Саафи, Аль-Абдулмонем, Аль-Джауаи, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Подробнее
Высшая лига. 14 тур
10 января 17:30, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Аль-Охдуд
Завершен
0 - 1
Аль-Ахли Джидда
Матч окончен
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
90’
+2’
90’
+2’
Тоуни
Аль-Салем
89’
84’
Аль-Джухани   Аль-Муваллад
83’
Гонсалвес   Ricardo Mathias da Silva
Индже   Abdulaziz Saleh Al Hatila
80’
Saleh Mussad Mubarak Al Harthi   Гюнтер
71’
58’
  Тоуни
Петрос
55’
Шумудикэ
50’
48’
Мийо
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Гонсалвес
Педроса
6’
Аль-Охдуд
Португал, Аль-Салем, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Al Yami, Гюль, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Петрос, Педроса, Индже, Крамер
Запасные: Аль-Наджар, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Гюнтер, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Mateo Borrell, Аль-Кайди, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Saud Salem Saud Al Yami, Ibrahim Mohammed Ashi
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Аль-Санби, Аль-Хавсави, Рожер, Демирал, Бакор, Мийо, Аль-Джухани, Галено, Гонсалвес, Аль-Бурайкан, Тоуни
Запасные: Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Yazan Madani, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Ramez bin Zaid bin Ahmed Al Attar, Аль-Рашиди, Ricardo Mathias da Silva, Дамс, Ibrahim Montasser A. Azzam, Аль-Муваллад
Подробнее
Высшая лига. 14 тур
8 января 14:55, Kingdom Arena
Аль-Хилаль
Завершен
3 - 0
Аль-Хазем
Матч окончен
  Нуньес
90’
Томбакти   Аль-Авджами
88’
Аль-Досари   Аль-Мутаири
88’
85’
Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami   Аль-Хараджин
Аль-Ями   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
76’
Аль-Досари   Сезар
76’
74’
Фабиу Мартинш   Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
74’
Аль-Хабаши   Аль-Шаммари
Маркос Леонардо   Нуньес
69’
66’
Aboubacar Bah   Саюд
66’
Аль-Дахиль   Al-Shanqiti
  Рубен Невеш
56’
2тайм
Перерыв
  Милинкович-Савич
29’
Аль-Хилаль
Аль-Ями, Аль-Досари, Акчичек, Томбакти, Аль-Ями, Канно, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Маркос Леонардо, Малком
Запасные: Нуньес, Аль-Хамдан, Аль-Авджами, Mohammed bin Bandar bin Abdullah Al Zaid, Сезар, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Аль-Мутаири, Патуйе
1тайм
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Бутуй, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Аль-Дахиль, Фабиу Мартинш, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Розье, Aboubacar Bah, Аль-Хабаши
Запасные: Зайед, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Аль-Шаммари, Аль-Хараджин, Саюд, Al-Shanqiti, Аль-Хайбари, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Моквана
Подробнее
Высшая лига. 14 тур
8 января 17:30, Al-Awwal Park
Аль-Наср Эр-Рияд
Завершен
1 - 2
Аль-Кадисия
Матч окончен
90’
+11’
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat
90’
+5’
Нандес   Махнаши
Брозович   Гариб
90’
+5’
Аль-Хайбари   Аль-Хассан
90’
+5’
87’
Баа   Аль-Шахрани
87’
Хазази
Брозович
85’
  Роналду
81’
79’
Нандес
Анжело Габриэл   Уэсли
74’
Яхья   Аль-Нассер
74’
70’
Г. Альварес
69’
Баа
66’
  Нандес
65’
Кастельс   Аль-Кассар
Анжело Габриэл
59’
51’
  Киньонес
2тайм
Перерыв
39’
Начо
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Акиди, Мартинес, Аль-Амри, Яхья, Аль-Ганам, Жоау Феликс, Анжело Габриэл, Брозович, Аль-Хайбари, Коман, Роналду
Запасные: Аль-Хассан, Камара, Уэсли, Бенто, Аль-Шарари, Аль-Нассер, Маран, Аман, Гариб
1тайм
Аль-Кадисия:
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Баа, Хазази, Вайгль, Нандес, Киньонес, Ретеги
Запасные: Махнаши, Аль-Салем, Аль-Кассар, Аль-Авджами, Аль-Таин, Аль-Шахрани, Аль-Монассар, Аль-Аммар, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
Подробнее
Высшая лига. 14 тур
8 января 17:30, King Abdullah Sport City Stadium
Аль-Нажма
Завершен
3 - 4
Аль-Иттифак
Матч окончен
90’
+7’
Кальво   Хайралла
90’
+1’
Вейналдум   Коста
Тиянич   Faisal bin Saad bin Daghim Al Mizani Al Mutairi
88’
Vitor Hugo Brenneisen Vargas   Аль-Хаусауи
88’
  Лазаро
87’
78’
Аль-Ганнам
  Джасим
73’
  Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
72’
Аль-Шаммари   Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
71’
62’
Али   Аль-Ганнам
62’
Аль-Олайян   Аль-Отайби
59’
  Кальво
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel   Джасим
46’
Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq   Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
46’
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Дембеле
42’
  Кальво
39’
  Дембеле
27’
  Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
Аль-Нажма
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Тиянич, Флорес, Аль-Шаммари, Лазаро, Бутобба
Запасные: Аль-Хаусауи, Mohammed Mansour Yahya Mile, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Аль-Энази, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Faisal bin Saad bin Daghim Al Mizani Al Mutairi, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Джасим
1тайм
Аль-Иттифак:
Родак, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Али, Медран, Дуда, Кальво, Аль-Олайян, Вейналдум, Дембеле
Запасные: Маду, Хайралла, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Аль-Ганнам, Аль-Отайби, Majed Mohammed Yazid Dawran, Коста, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Подробнее
Высшая лига. 14 тур
9 января 13:10, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Аль-Халидж
Завершен
4 - 0
Дамак
Матч окончен
Курбелис   Abdullah Turki Al Zaynaldeen
88’
Фортунис   Rakan Juma Al Kaabi
87’
Ребошу
85’
84’
Шарахили   Naji
Ali Abdulraouf Al Abdelnabi   Abdoulie Mboge
84’
  Hussain Ali Al Sultan
80’
76’
Al-Ghamdi   Аль-Самири
76’
Hassan Ali Rabea   Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
Кинг   Hussain Ali Al Sultan
72’
Шенкевелд   Аль-Хафит
72’
63’
Медина   Аль-Кахтани
  Кинг
47’
2тайм
Перерыв
  Масурас
44’
24’
Бедран
9’
Медина
  Фортунис
1’
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Шенкевелд, Аль-Хамсаль, Ali Abdulraouf Al Abdelnabi, Курбелис, Фортунис, Масурас, Хамзи, Кинг
Запасные: Аль-Хафит, Rakan Juma Al Kaabi, Hussain Ali Al Sultan, Аль-Мутайри, Аль-Хайдари, Ассири, Raed Firas Al Shanqiti, Abdoulie Mboge, Abdullah Turki Al Zaynaldeen
1тайм
Дамак:
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Hassan Ali Rabea, Sanousi Mohammed, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Вада, Шарахили, Медина, Силла, Al-Ghamdi
Запасные: Naser Al Ghamdi, Аль-Багауи, Аль-Самири, Аль-Кахтани, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Jawad Mansour Al Hassan, Naji
Подробнее
Высшая лига. 14 тур
9 января 15:05, Al Taawoun Club Stadium
Аль-Таавун
Завершен
2 - 0
2
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Матч окончен
90’
+6’
Abdullah Matuq Ahmed Saeed
86’
Худт
Аль-Куикби   Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn
85’
85’
Эрнандес   Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
84’
Браунхилл   Nasser Ali Al Bishi
Аль-Муфрадж
82’
Фюльжени   Рамос де Соуза
79’
Мартинес   Адам
79’
Мендаш   Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
70’
Alhurayji   Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
70’
67’
Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani   Abdullah Matuq Ahmed Saeed
54’
Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani
46’
Сьерро   Sultan Anwar Al Anize
2тайм
Перерыв
  Фюльжени
45’
+4’
34’
Эрнандес
  Мартинес
27’
18’
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
2’
Карлос
Аль-Таавун
Маилсон, Alhurayji, Аль-Муфрадж, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Мендаш, Мартинес, Аль-Куикби
Запасные: Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Moustapha Sémbène, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez, Атийя, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Рамос де Соуза, Адам, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
1тайм
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Браунхилл, Сьерро, Феррейра Карраско, Адли, Эрнандес, Карлос
Запасные: Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Muhammad Turki A. Al Otaibi, Nawaf bin Abdullah bin Mohammed Al Ghulaimish, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Abdullah Matuq Ahmed Saeed, Sultan Anwar Al Anize, Nasser Ali Al Bishi, Abdullah Jaman
Подробнее
Высшая лига. 14 тур
9 января 17:30, King Abdullah Sport City Stadium
Аль-Холуд
Завершен
0 - 4
Аль-Иттихад Джидда
Матч окончен
84’
  Аль-Шехри
80’
Диаби   Аль-Биши
80’
Бензема   Аль-Шехри
Солан   Odai Hussein Abdulghani Slimani
72’
70’
Фернандеш   Аль-Гамди
69’
Канте   Аль-Джулайдан
69’
Шарахили   Аль-Гамди
Бахебри   Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
60’
Маолида   Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
60’
Пинас   Аль-Досари
46’
Ramiro Enrique Paz   Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
46’
2тайм
Перерыв
35’
  Бензема
28’
  Бензема
13’
  Бензема
Трост-Эконг
8’
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Солан, Пинас, Трост-Эконг, Дьомбер, Маолида, Аль-Досари, Аль-Сафари, Бахебри, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Alshammari, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Ibrahem Barabaa, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Аль-Досари
1тайм
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Кадеш, Шарахили, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Фабиньо, Канте, Фернандеш, Бергвейн, Диаби, Бензема
Запасные: Аль-Джулайдан, Аль-Скурк, Аль-Нашри, Аль-Гамди, Аль-Гамди, Аль-Шехри, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Фаллатах, Аль-Биши
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
