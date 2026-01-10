Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза одолел «Аль-Охдуд»

В саудовской лиге стартовал 14-й тур.
В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 14-го тура.
«Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл «Аль-Кадисии» Матео Ретеги (1:2), «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Хазем» (3:0).
В пятницу «Аль-Иттихад» Карима Бензема разгромил «Аль-Холуд» (4:0).
В субботу «Аль-Ахли» Рияда Мареза обыграл «Аль-Охдуд» (1:0).
Чемпионат Саудовской Аравии
14-й тур
Wesley Bruno Lima Delgado Saad bin Fahad Al Sharfa
Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
Ali bin Hassan Al Masoud Mohammed Al Sahihi
Абди Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
Al Swealem Mohammed Al-Sarnoukh
Wesley Bruno Lima Delgado
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi Батна
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Аль-Асмари, Коне, Родригес, Al-Ali, Аль-Хеджи, Ляказетт
Запасные: Аль-Салули, Аль-Фарадж, Буабре, Jaber, Малайека, Бенрахма, Abdulaziz Badr Mahdi Al Khanani, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Younes bin Abdulkarim bin Ahmed Al Shanqeeti
Аль-Фатех:
Пачеко, Al Swealem, Жорже Фернандеш, Fawaz Yousef Al Hamad, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Юссуф, Wesley Bruno Lima Delgado, Ali bin Hassan Al Masoud, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Варгас
Запасные: Бохари, Касим, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Mohammed Al-Sarnoukh, Faisal bin Abdullah bin Abdulwahed Al Abdulwahed, Батна, Saad bin Fahad Al Sharfa, Mohammed Al Sahihi
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi Essam Hassan Abdullah Bahri
Sabri Abdu H. Dahal Вронтис
Бензия Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Luca Ian Ramirez Аль-Шехри
Тармин Ammar Nasser Al Harfi
Аль-Рияд
Борян, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Аль-Хайбари, Тармин, Баеш, Тозе, Соро, Лиа Оку, Силла, Luca Ian Ramirez
Запасные: Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Зайдан, Essam Hassan Abdullah Bahri, Alabsi, Ammar Nasser Al Harfi, Харун, Nasser Mohammed Ali Al Farhani Al Bishi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Аль-Шехри
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Сакала, Бензия, Аль-Биши, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Al-Deqeel, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Аль-Рашиди, Аль-Харти, Вронтис, Аль-Саафи, Аль-Абдулмонем, Аль-Джауаи, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri
Гонсалвес Ricardo Mathias da Silva
Индже Abdulaziz Saleh Al Hatila
Saleh Mussad Mubarak Al Harthi Гюнтер
Аль-Охдуд
Португал, Аль-Салем, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Al Yami, Гюль, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Петрос, Педроса, Индже, Крамер
Запасные: Аль-Наджар, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Гюнтер, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Mateo Borrell, Аль-Кайди, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Saud Salem Saud Al Yami, Ibrahim Mohammed Ashi
Аль-Ахли Джидда:
Аль-Санби, Аль-Хавсави, Рожер, Демирал, Бакор, Мийо, Аль-Джухани, Галено, Гонсалвес, Аль-Бурайкан, Тоуни
Запасные: Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Yazan Madani, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Ramez bin Zaid bin Ahmed Al Attar, Аль-Рашиди, Ricardo Mathias da Silva, Дамс, Ibrahim Montasser A. Azzam, Аль-Муваллад
Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami Аль-Хараджин
Аль-Ями Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Фабиу Мартинш Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
Аль-Хилаль
Аль-Ями, Аль-Досари, Акчичек, Томбакти, Аль-Ями, Канно, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Маркос Леонардо, Малком
Запасные: Нуньес, Аль-Хамдан, Аль-Авджами, Mohammed bin Bandar bin Abdullah Al Zaid, Сезар, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Аль-Мутаири, Патуйе
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Бутуй, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Аль-Дахиль, Фабиу Мартинш, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Розье, Aboubacar Bah, Аль-Хабаши
Запасные: Зайед, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Аль-Шаммари, Аль-Хараджин, Саюд, Al-Shanqiti, Аль-Хайбари, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Моквана
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Акиди, Мартинес, Аль-Амри, Яхья, Аль-Ганам, Жоау Феликс, Анжело Габриэл, Брозович, Аль-Хайбари, Коман, Роналду
Запасные: Аль-Хассан, Камара, Уэсли, Бенто, Аль-Шарари, Аль-Нассер, Маран, Аман, Гариб
Аль-Кадисия:
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Такри, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Баа, Хазази, Вайгль, Нандес, Киньонес, Ретеги
Запасные: Махнаши, Аль-Салем, Аль-Кассар, Аль-Авджами, Аль-Таин, Аль-Шахрани, Аль-Монассар, Аль-Аммар, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
Тиянич Faisal bin Saad bin Daghim Al Mizani Al Mutairi
Vitor Hugo Brenneisen Vargas Аль-Хаусауи
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Аль-Шаммари Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel Джасим
Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
Аль-Нажма
Виктор Брага, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Тиянич, Флорес, Аль-Шаммари, Лазаро, Бутобба
Запасные: Аль-Хаусауи, Mohammed Mansour Yahya Mile, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Аль-Энази, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Faisal bin Saad bin Daghim Al Mizani Al Mutairi, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Джасим
Аль-Иттифак:
Родак, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Али, Медран, Дуда, Кальво, Аль-Олайян, Вейналдум, Дембеле
Запасные: Маду, Хайралла, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Аль-Ганнам, Аль-Отайби, Majed Mohammed Yazid Dawran, Коста, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Курбелис Abdullah Turki Al Zaynaldeen
Фортунис Rakan Juma Al Kaabi
Ali Abdulraouf Al Abdelnabi Abdoulie Mboge
Hassan Ali Rabea Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
Кинг Hussain Ali Al Sultan
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Шенкевелд, Аль-Хамсаль, Ali Abdulraouf Al Abdelnabi, Курбелис, Фортунис, Масурас, Хамзи, Кинг
Запасные: Аль-Хафит, Rakan Juma Al Kaabi, Hussain Ali Al Sultan, Аль-Мутайри, Аль-Хайдари, Ассири, Raed Firas Al Shanqiti, Abdoulie Mboge, Abdullah Turki Al Zaynaldeen
Дамак:
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Hassan Ali Rabea, Sanousi Mohammed, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Вада, Шарахили, Медина, Силла, Al-Ghamdi
Запасные: Naser Al Ghamdi, Аль-Багауи, Аль-Самири, Аль-Кахтани, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Jawad Mansour Al Hassan, Naji
Abdullah Matuq Ahmed Saeed
Аль-Куикби Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn
Эрнандес Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
Браунхилл Nasser Ali Al Bishi
Мендаш Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
Alhurayji Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani Abdullah Matuq Ahmed Saeed
Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani
Сьерро Sultan Anwar Al Anize
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
Аль-Таавун
Маилсон, Alhurayji, Аль-Муфрадж, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Мендаш, Мартинес, Аль-Куикби
Запасные: Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Moustapha Sémbène, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez, Атийя, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Рамос де Соуза, Адам, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Худт, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Браунхилл, Сьерро, Феррейра Карраско, Адли, Эрнандес, Карлос
Запасные: Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Muhammad Turki A. Al Otaibi, Nawaf bin Abdullah bin Mohammed Al Ghulaimish, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Abdullah Matuq Ahmed Saeed, Sultan Anwar Al Anize, Nasser Ali Al Bishi, Abdullah Jaman
Солан Odai Hussein Abdulghani Slimani
Бахебри Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Маолида Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
Ramiro Enrique Paz Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Солан, Пинас, Трост-Эконг, Дьомбер, Маолида, Аль-Досари, Аль-Сафари, Бахебри, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Alshammari, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Ibrahem Barabaa, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Аль-Досари
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Кадеш, Шарахили, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Фабиньо, Канте, Фернандеш, Бергвейн, Диаби, Бензема
Запасные: Аль-Джулайдан, Аль-Скурк, Аль-Нашри, Аль-Гамди, Аль-Гамди, Аль-Шехри, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Фаллатах, Аль-Биши
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
