  Невилл об идеальном тренере для «МЮ»: «Анчелотти. Он уметь справляться с прессой, извлекать максимум из игроков и добиваться успеха. Также в моем шорт-листе Тухель и Хау»
27

Невилл считает Анчелотти идеальным тренером для «МЮ».

Гари Невилл считает Карло Анчелотти наиболее подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед». 

«С учетом того, что последние 12 лет стали периодом больших провалов для тренеров «Манчестер Юнайтед», есть определенные пункты, которым следующий кандидат обязан соответствовать.

1. Ты должен уметь справляться с прессой и тем шумом, который неизбежно сопровождает этот клуб. Такова реальность – смирись с этим и работай. Именно за это тебе и платят большие деньги.

2. Ты должен доказать, что способен добиваться успеха в борьбе за топ-4, выдерживать нагрузку Лиги чемпионов и извлекать максимум из группы игроков, в которой будут эго и звезды.

3. Ты обязан понимать АПЛ и культуру английского футбола, потому что она отличается от многих европейских чемпионатов.

4. Ты также должен понимать специфику «Манчестер Юнайтед», тренер должен быть оптимистом – из тех, кто видит стакан наполовину полным. Нужно быть позитивным, готовым рисковать и играть в быстрый, зрелищный футбол. Скорее всего, это будет одна из вариаций схемы 4-4-1-1 / 4-2-3-1.

Нужно быть по-настоящему особенным специалистом, чтобы соответствовать всем четырем пунктам, и поэтому для меня выдающимся кандидатом является Карло Анчелотти, даже если его приход пришлось бы отложить до конца июля в случае выхода сборной Бразилии в финал чемпионата мира.
Никто не соответствует всем вышеописанным требованиям так, как он.

Ирония в том, что клуб встречался с Карло незадолго до ухода Фергюсона в 2013 году, и мы могли бы замкнуть цепь еще тогда, начав новый цикл именно с него. Но к тому моменту он был близок к соглашению с мадридским «Реалом», и потому то, что могло бы стать идеальным выбором, так и не произошло.

После Анчелотти в моем шорт-листе идут Томас Тухель и Эдди Хау – кандидат, предложенный Роем Кином, и одно из имен, которые в 2024 году рекомендовал Дэн Эшуорт (бывший спортивный директор «МЮ» – Спортс’‘).

Опять же, это два тренера, которые прекрасно знают АПЛ и имеют опыт работы в Лиге чемпионов. К тому же Хау уже выиграл крупный трофей.

Очевидно, что Тухель немного опережает его по опыту – и по качеству завоеванных титулов: победы в Лиге чемпионов, Бундеслиге и Лиге 1 являются его главными достижениями. Он также доходил до финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Временами он играл с тремя защитниками, но он достаточно гибок, чтобы вписаться в ДНК «Юнайтед», а со сборной Англии использует схему с четверкой защитников», – написал экс-защитник «МЮ» в колонке для Overlap. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Manchester Evening News
