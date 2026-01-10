Карвахаль о словах Ямаля про жульничающий «Реал»: «Он высказался не совсем правильно, но я не придаю этому большого значения. Ламин – отличный парень»

Карвахаль: Ямаль – отличный парень, я не придаю значения его словам про «Реал».

Защитник «Реала » Даниэль Карвахаль вспомнил о высказываниях вингера «Барселоны» Ламина Ямаля перед предыдущим класико.

Напомним, в октябре 18-летний футболист на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что игроки мадридского клуба «жульничают и жалуются ».

«Вы, ребята, ничего не забываете, правда? Ламин молод, и я думаю, что в дни, предшествовавшие класико, он высказался не совсем правильно. Но это все.

Каждый пытается защитить интересы своего клуба. Ламин – отличный парень. Конечно, я не желаю ему всего наилучшего в завтрашнем матче. Но это все, я не придаю этому большого значения», – сказал Карвахаль.

Завтра «Реал» и «Барселона » встретятся в финале Суперкубка Испании. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Карвахаль после класико жестом показал Ямалю, что он много болтает. Началась стычка «Реала» и «Барсы», Ламин сказал кому-то: «Увидимся снаружи»