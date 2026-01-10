Карвахаль о словах Ямаля про жульничающий «Реал»: «Он высказался не совсем правильно, но я не придаю этому большого значения. Ламин – отличный парень»
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль вспомнил о высказываниях вингера «Барселоны» Ламина Ямаля перед предыдущим класико.
Напомним, в октябре 18-летний футболист на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что игроки мадридского клуба «жульничают и жалуются».
«Вы, ребята, ничего не забываете, правда? Ламин молод, и я думаю, что в дни, предшествовавшие класико, он высказался не совсем правильно. Но это все.
Каждый пытается защитить интересы своего клуба. Ламин – отличный парень. Конечно, я не желаю ему всего наилучшего в завтрашнем матче. Но это все, я не придаю этому большого значения», – сказал Карвахаль.
Завтра «Реал» и «Барселона» встретятся в финале Суперкубка Испании. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Карвахаль после класико жестом показал Ямалю, что он много болтает. Началась стычка «Реала» и «Барсы», Ламин сказал кому-то: «Увидимся снаружи»