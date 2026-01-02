«Спартак» и Барко обсудят новый контракт в январе-феврале. Кагихао убедил хавбека в его важности для команды, аргентинец все еще хочет зарплату как у Жедсона (Legalbet)
«Спартак» и Эсекиэль Барко повторно обсудят новое соглашение.
«Спартак» планирует вновь обсудить с полузащитником Эсекиэлем Барко продление контракта.
Ранее сообщалось, что аргентинец недоволен своей зарплатой в московском клубе и рассчитывает получать не менее 3 млн евро в год.
По информации Legalbet, второй раунд переговоров между красно-белыми и агентом хавбека состоится в январе-феврале 2026 года.
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао убедил Барко в его важности для команды. Однако 26-летний футболист по-прежнему хочет получить контракт, сопоставимый с соглашением Жедсона Фернандеша.
Действующий договор 26-летнего Эсекиэля рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 21 матче за красно-белых во всех турнирах.
