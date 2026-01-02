«Брайтон» вернул 34-летнего Гросса из «Боруссии» примерно за 1,5 млн евро. Хавбек играл за английский клуб с 2017 по 2024 год
«Брайтон» купил 34-летнего Гросса из «Боруссии».
«Брайтон» вернул полузащитника Паскаля Гросса из «Боруссии», подписав контракт с 34-летним немцем до июня 2027 года.
Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, сумма трансфера составила около 1,5 млн евро.
Гросс уже выступал за «Брайтон» с 2017 по 2024 год, проведя семь сезонов в Премьер-лиге.
В текущем чемпионате Германии он провел 11 матчей, а также трижды выходил на поле в играх Лиги чемпионов.
Источник: сайт «Брайтона»
