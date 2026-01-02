«Кристал Пэлас» купил Джонсона у «Тоттенхэма» за рекордные для себя 35 млн фунтов. Вингер подписал контракт на 4,5 года

«Тоттенхэм» продал Бреннана Джонсона в «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас » завершил трансфер Бренана Джонсона из «Тоттенхэма » за рекордную для себя сумму.

По данным инсайдера Бена Джейкобса, сумма сделки составила 35 млн фунтов.

24-летний полузащитник подписал контракт на четыре с половиной года. Он будет выступать в новой команде под номером 11.

Джонсон сможет дебютировать за «Пэлас» в матче АПЛ против «Ньюкасла» на «Сент-Джеймс Парк» в воскресенье.

В прошлом сезоне Джонсон стал лучшим бомбардиром «шпор» с 18 голами и 7 результативными передачами во всех турнирах. В текущем сезоне на счету валлийца 16 матчей в АПЛ , в которых он забил 2 мяча.

Джонсон также провел 42 матча за сборную Уэльса , забив 7 голов.

Фото: cpfc.co.uk