🔮 Каррагер предсказал чемпиона АПЛ и победителя Лиги чемпионов – это не один клуб

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий экспертом на британском ТВ, в колонке для The Telegraph предсказал чемпиона текущего сезона АПЛ.

«Арсенал». У них лучший состав, и все готово, чтобы они закончили 22-летнее ожидание новой победы. Если они это сделают, то фундаментом станет костяк команды – вратарь, центральные защитники и Деклан Райс.

Но это не будет просто, как показывает их нынешняя форма. Существует постоянный риск – травмы. По какой-то причине «Арсенал» всегда страдает больше, чем их конкуренты.

«Манчестер Сити» не имеет такого же качества на скамейке запасных, как «Арсенал», но когда у Пепа Гвардиолы на поле лучший состав, то они могут побиться за титул, особенно, если Эрлинг Холанд в лучшей форме. «Сити» напоминает мне «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Бывали случаи, когда «МЮ» не всегда показывал лучший футбол в течение сезона, но у них был такой опыт, что имея лишь шансы на победу в конце марта, они все равно могли взять титул. Если к тому времени «Сити» будет на досягаемом расстоянии от «Арсенала», то «канонирам» придется понервничать.

Лига чемпионов? Турнир обещает быть самым захватывающим за последние годы, потому что очевидного фаворита нет. Год назад «ПСЖ» вышел из тени после сомнительного старта. «Реал» выглядит нестабильным – может, выйдут на свой уровень к плей-офф. «Манчестер Сити» может стать командой, которая зажгет в 2026-м. Но склоняюсь к «Баварии». Кейн хорош», – сказал Каррагер.

Ваше мнение.