«Болельщики «Барсы» не в том положении, чтобы читать кому-то лекции. Когда Фигу приезжал на «Камп Ноу»... Так что не надо нравоучений». Маноло о Гарсии и фанатах «Эспаньола»

Тренер «Эспаньола»: фанаты «Барсы» не в том положении, чтобы читать лекции.

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес высказался о возможной агрессии фанатов по отношению к голкиперу «Барселоны» Жоану Гарсии во время завтрашнего матча на «Корнелья-Эль Прат».

Гарсия перешел в «Барселону» из «Эспаньола» летом 2025 года.

«Это очень хороший год, чтобы получать удовольствие. Болельщики должны сохранять спокойствие и отстраниться от всего этого. Если будет момент, когда «Барса» забьет гол и отпразднует его каким-то странным образом, нужно сохранять спокойствие и не вестись на это.

Сейчас все будто ждут, когда «Эспаньол» где-нибудь оступится, чтобы сразу же на него надавить, но этого не случится. И не надо никаких нравоучений – особенно по поводу поведения. Пожалуйста. У меня много друзей-болельщиков «Барселоны», и я им говорю: когда Луиш Фигу приезжал на «Камп Ноу »...

Так что они не в том положении, чтобы читать кому-то лекции. Болельщики поведут себя достойно, и это будет просто футбольный матч, не более», – сказал Маноло.

Напомним, что во время матча «Барселона» – «Реал» в ноябре 2002 года в Фигу, перешедшего из каталонского клуба в «Мадрид», во время подачи углового местные болельщики бросали посторонние предметы – бутылки, мусор и даже свиную голову.

