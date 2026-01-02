🎥 Юному фанату «МЮ» подарили монитор VAR. Мальчишка теперь сам себе судья

Энтони Тэйлор, Майкл Оливер и компания английских судей довели даже самых юных поклонников футбола. Родители маленького поклонника «Манчестер Юнайтед» решили действовать: на Рождество парнишка получил монитор VAR.

Теперь мальчик может сам забивать, защищать ворота и выносить решения по собственным голам. Совершенно объективный арбитр.

В комментариях завистливые болельщики отметили, что пересечение мячом линии определяется автоматически. Как и в случае с выявлением офсайда, VAR подключается в исключительных случаях, так недавно было с голом Ника Вольтемаде в матче с «Челси».

Но что эти взрослые понимают?