🎥 Юному фанату «МЮ» подарили монитор VAR. Мальчишка теперь сам себе судья
Энтони Тэйлор, Майкл Оливер и компания английских судей довели даже самых юных поклонников футбола. Родители маленького поклонника «Манчестер Юнайтед» решили действовать: на Рождество парнишка получил монитор VAR.
Теперь мальчик может сам забивать, защищать ворота и выносить решения по собственным голам. Совершенно объективный арбитр.
В комментариях завистливые болельщики отметили, что пересечение мячом линии определяется автоматически. Как и в случае с выявлением офсайда, VAR подключается в исключительных случаях, так недавно было с голом Ника Вольтемаде в матче с «Челси».
Но что эти взрослые понимают?
А то, столько десятилетий абсолютно беспочвенных обвинений...