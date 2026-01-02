  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» и «Аль-Хилаль» обсуждают Ачерби в переговорах по Канселу. Индзаги хотел бы видеть 37-летнего защитника в саудовском клубе
5

«Интер» и «Аль-Хилаль» обсуждают Ачерби в переговорах по Канселу. Индзаги хотел бы видеть 37-летнего защитника в саудовском клубе

«Интер» и «Аль-Хиляль» продолжают переговоры по трансферу Жоау Канселу.

«Интер» и «Аль-Хиляль» продолжают переговоры по возможному переходу Жоау Канселу – об этом сообщалось несколько дней назад. Он также интересен «Барселоне» и «Ювентусу». 

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, в переговоры по Канселу также вовлечен 37-летний защитник «Интера» Франческо Ачерби: главный тренер Симоне Индзаги хотел бы видеть защитника в составе «Аль-Хилаля».

Окончательное решение остается за Канселу. «Барселона» осведомлена о доступности игрока на рынке, однако на данный момент официального предложения не делала.

В нынешнем сезоне Канселу принял участие лишь 2 двух матчах чемпионата Саудовской Аравии. Подробную статистику 31-летнего защитника сборной Португалии можно найти здесь.

Ачерби провел 10 матчей в составе «Интера» в текущем сезоне и отметился результативным пасом. Его статистика – здесь

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoЛа Лига
logoСимоне Индзаги
logoИнтер
возможные трансферы
logoАль-Хилаль
logoсерия А Италия
Фабрицио Романо
logoФранческо Ачерби
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЖоау Канселу
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттифак» Вейналдума победил «Аль-Охдуд»
12 минут назадLive
Фраттези хочет перейти в «Ювентус» из-за Спаллетти. Хавбек «Интера» отказал «Фенербахче» (Tuttosport)
20 минут назад
Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «В нашей целевой аудитории рост доли осенней части РПЛ по сравнению с 2024 годом – 13%, среди мужчин 14-24 лет – на 93%»
сегодня, 16:29
«Спартак» и Барко обсудят новый контракт в январе-феврале. Кагихао убедил хавбека в его важности для команды, аргентинец все еще хочет зарплату как у Жедсона (Legalbet)
сегодня, 16:18
«Болельщики «Барсы» не в том положении, чтобы читать кому-то лекции. Когда Фигу приезжал на «Камп Ноу»... Так что не надо нравоучений». Маноло о Гарсии и фанатах «Эспаньола»
сегодня, 16:07
«Кристал Пэлас» купил Джонсона у «Тоттенхэма» за рекордные для себя 35 млн фунтов. Вингер подписал контракт на 4,5 года
сегодня, 16:07Фото
Мбаппе полетит с «Реалом» в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании. Участие форварда в полуфинале с «Атлетико» маловероятно
сегодня, 15:38
В «Реале» обеспокоены количеством травм и ищут источник проблемы. Клуб пересмотрит систему подготовки и восстановления
сегодня, 15:32
Флик о Гарсии и фанатах «Эспаньола»: «Нужно поддерживать свою команду, а не идти против другой. Надо излучать позитивную энергию, мы все люди и должны жить вместе»
сегодня, 15:08
Тренер «Челси» Макфарлейн перед «Ман Сити»: «Речь не обо мне, не о моей первой игре и не о противостоянии с Пепом. Игроки полны желания победить, они уже бывали в такой ситуации»
сегодня, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
Спаллетти о словах Конте про инфраструктуру «Наполи»: «Антонио прав, мне не в чем завидовать его команде. В «Юве» стенка для отработки штрафных движется, а в Неаполе она статична»
6 минут назад
Лингард о критике: «Говорят, будто я много развлекаюсь. Я люблю танцевать, но в нужном месте и в нужное время. На поле всегда выкладываюсь на 100%»
16 минут назад
Вейналдум сделал второй дубль подряд и набрал 8 (7+1) очков в 5 последних матчах за «Аль-Иттифак» в чемпионате Саудовской Аравии
31 минуту назад
«Бавария» наняла 35-летнего ассистента Гвардиолы. Фрэдли работал в «Ман Сити» с 2023 года
43 минуты назад
«ПСЖ» покажет фанатам 6 трофеев, выигранных в 2025-м, после дерби с «Парижем» 4 января
46 минут назад
«Борнмут» подписал экс-вратаря «Тоттенхэма» Форстера. 37-летний голкипер бесплатно присоединился к клубу на полгода
58 минут назадФото
«Ливерпуль» вскоре предложит Гравенберху новый контракт. У 23-летнего хавбека 4 гола и 2 ассиста в 17 матчах сезона АПЛ
59 минут назад
«Брайтон» вернул 34-летнего Гросса из «Боруссии» примерно за 1,5 млн евро. Хавбек играл за английский клуб с 2017 по 2024 год
сегодня, 16:25Фото
«Вильярреал» подписал 21-летнего вингера Фернандеса. Контракт экс-игрока «Велес Сарсфилд» – до 2031 года
сегодня, 15:53Фото
«Санкт-Паули» подписал японского защитника Андо из «Ависпа Фукуока». У 26-летнего игрока один сезон в высшей лиге Японии
сегодня, 15:44Фото