«Интер» и «Аль-Хилаль» обсуждают Ачерби в переговорах по Канселу. Индзаги хотел бы видеть 37-летнего защитника в саудовском клубе

«Интер» и «Аль-Хиляль» продолжают переговоры по трансферу Жоау Канселу.

«Интер» и «Аль-Хиляль» продолжают переговоры по возможному переходу Жоау Канселу – об этом сообщалось несколько дней назад. Он также интересен «Барселоне» и «Ювентусу».

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, в переговоры по Канселу также вовлечен 37-летний защитник «Интера » Франческо Ачерби : главный тренер Симоне Индзаги хотел бы видеть защитника в составе «Аль-Хилаля ».

Окончательное решение остается за Канселу. «Барселона» осведомлена о доступности игрока на рынке, однако на данный момент официального предложения не делала.

В нынешнем сезоне Канселу принял участие лишь 2 двух матчах чемпионата Саудовской Аравии. Подробную статистику 31-летнего защитника сборной Португалии можно найти здесь .

Ачерби провел 10 матчей в составе «Интера» в текущем сезоне и отметился результативным пасом. Его статистика – здесь .