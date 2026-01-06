«Там так много слов, которых я не говорил». Месси объяснил, почему не любит соцсети

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не любит соцсети.

«Там так много слов, которых я не говорил. Много новостей, будто я что-то сказал или что-то произошло, но ничего подобного не было. Люди говорят многое, но я не могу постоянно все отрицать. До тех пор, пока это действительно не что-то серьезное, я отпускаю это. Мне не нравится видеть мое имя повсюду, как и слушать людей, которые говорят обо мне, но не про футбол», – сказал Месси.

Что делать в такой ситуации?