Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» обыграл «Гранаду»

В 1/16 финала Кубка Испании «Райо Вальекано» победил «Гранаду» (3:1).
Oscar Naasei Oppong Алемань
Loïc Williams Ntambue Kayumba Gironés Лама
Гранада
Астралага, Ормиго, Loïc Williams Ntambue Kayumba Gironés, Juan José Flores Castro, Oscar Naasei Oppong, Алькарас, Роделас, Гагнидзе, Тригерос, Саэнс, Бульдини
Запасные: Pere Haro Crespo, Серхио Руис, Акого, Алемань, Íker García Chico, Сола, Арнаис, Souleymane Mame Faye, Паскуаль, Лама, Диалло
Райо Вальекано:
Карденас, Эспино, Вертрауд, Лежен, Рациу, Мартин, Диас, Гумбау, Франсиско Перес, Альваро Гарсия, Трехо
Запасные: Менди, Бесерра, Де Фрутос, Баталья, Чаваррия, де лас Сиас, Паласон, Молина Колорадо, Нтека, Оскар Валентин, Камельо
