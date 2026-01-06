0

Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» обыграл «Гранаду»

В Кубке Испании проходит матч 1/16 финала.

В 1/16 финала Кубка Испании «Райо Вальекано» победил «Гранаду» (3:1).

6 января 18:00, Нуэво Лос Карменес
Гранада
Завершен
1 - 3
Райо Вальекано
Матч окончен
90’
+2’
  Juan José Flores Castro
87’
Эспино
84’
Альваро Гарсия   Камельо
84’
Трехо   Чаваррия
Роделас   Арнаис
79’
Oscar Naasei Oppong   Алемань
79’
74’
  Диас
Гагнидзе   Серхио Руис
66’
64’
Франсиско Перес   Паласон
64’
Гумбау   Оскар Валентин
64’
Мартин   Де Фрутос
Loïc Williams Ntambue Kayumba Gironés   Лама
59’
Бульдини   Паскуаль
59’
54’
Гумбау
49’
  Альваро Гарсия
2тайм
Перерыв
31’
Рациу
  Саэнс
9’
Гранада
Астралага, Ормиго, Loïc Williams Ntambue Kayumba Gironés, Juan José Flores Castro, Oscar Naasei Oppong, Алькарас, Роделас, Гагнидзе, Тригерос, Саэнс, Бульдини
Запасные: Pere Haro Crespo, Серхио Руис, Акого, Алемань, Íker García Chico, Сола, Арнаис, Souleymane Mame Faye, Паскуаль, Лама, Диалло
1тайм
Райо Вальекано:
Карденас, Эспино, Вертрауд, Лежен, Рациу, Мартин, Диас, Гумбау, Франсиско Перес, Альваро Гарсия, Трехо
Запасные: Менди, Бесерра, Де Фрутос, Баталья, Чаваррия, де лас Сиас, Паласон, Молина Колорадо, Нтека, Оскар Валентин, Камельо
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Кубка Испании

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
