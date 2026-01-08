Чемпионат Англии. «МЮ» сыграл вничью с «Бернли», «Ман Сити» – с «Брайтоном», «Челси» уступил «Фулхэму», «Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в четверг

В АПЛ проходят матчи 21-го тура.
В 21-м туре АПЛ в среду «Челси» в гостях проиграл «Фулхэму» (1:2), «Манчестер Сити» дома поделил очки с «Брайтоном» (1:1), «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Бернли» (2:2).
В четверг «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем».
Чемпионат Англии
21-й тур
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кук, Скотт, Тавернье, Семеньо, Крупи, Эванилсон
Запасные: Форстер, Диаките, Брукс, Унал, Милосавлевич, Адли, Рис-Доттин, Солер, Смит
Тоттенхэм:
Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Бентанкур, Пальинья, Симонс, Тель, Бергвалль, Коло-Муани
Запасные: Скарлетт, Уильямс-Барнетт, Ришарлисон, Данзо, Дэвис, Кински, Дрэгушин, Грэй, Одобер
Брентфорд
Келлехер, Хенри, Коллинз, Айер, Кайоде, Янельт, Ярмолюк, Шаде, Йенсен, Льюис-Поттер, Игор Тиаго
Запасные: Вальдимарссон, Пиннок, Дамсгор, Нелсон, Хики, Пирт-Харрис, ван ден Берг, Хендерсон, Донован
Сандерленд:
Руфс, Хьюм, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Гертрюйда, Г. Джака, Аденгра, Ле Фе, Ригг, Бробби
Запасные: Пэттерсон, Нил, Мандл, Хьельде, Серкин, О`Нин, Тутеров, Джонс, Майенда
Кристал Пэлас
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Канво, Пино, Джонсон, Митчелл, Хьюз, Уортон, Девенни, Матета
Запасные: Соса, Уче, Ричардс, Бенитес, Кинг, Бенамар, Родни, Кейси, Дрейкс-Томас
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Линделеф, Конса, Кэш, Тилеманс, Камара, Роджерс, Макгинн, Санчо, Уоткинс
Запасные: Пау Торрес, Матсен, Мален, Бизот, Хеммингс, Гарсия, Буэндиа, Богарде, Джимо-Алоба
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Ироэгбунам, Гарнер, Армстронг, Грилиш, Барри, Макнил
Запасные: Кэмпбелл, Диблинг, Паттерсон, Азну, Рель, Бету, Трэверс, Кинг, Уэлч
Вулверхэмптон:
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Уго Буэно, Гомес, Мане, Арьяс, Тшатшуа, Хван Хи Чхан, Арокодаре
Запасные: Джонстон, Андре, Фер Лопес, Лима, Ларсен, Чирева, Меллер Вольф, Доэрти, Оджиннака
Фулхэм
Лено, Куэнка, Андерсен, Диоп, Смит-Роу, Уилсон, Робинсон, Кэрни, Берге, Кастань, Хименес
Запасные: Рид, Риджон, де Маседо, Лекомт, Амисса, Лукич, Сессеньон, Куси-Асаре, Траоре
Челси:
Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Гюсто, Кайседо, Сантос, Нету, Фернандес, Палмер, Делап
Запасные: Хато, Джеймс, Йоргенсен, Гарначо, Фофана, Ачимпонг, Гиттенс, Жоао Педро, Эстевао
Нико Гонсалес Родри Эрнандес
Манчестер Сити
Доннарумма, Аке, Аллейн, Хусанов, Матеуш Нунеш, Нико Гонсалес, Доку, Фоден, Рейндерс, Бернарду Силва, Холанд
Запасные: Хески, Мукаса, Шерки, Родри Эрнандес, Макайду, Траффорд, О`Райли, Льюис, Мфуни
Брайтон:
Вербрюгген, де Кейпер, Данк, ван Хекке, Хиншелвуд, Гросс, Айяри, Митома, Гомес, Кадыоглу, Рюттер
Запасные: Стил, Боскальи, Уотсон, Груда, Милнер, Уэлбек, Коппола, Таскер, Хауэлл
Бернли
Дубравка, Хамфрис, Эстев, Лоран, Межбри, Эдвардс, Пирес, Флорентину, Уокер, Угочукву, Броя
Запасные: Вайсс, Бруун Ларсен, Экдаль, Сонне, Тшауна, Барнс, Хартман, Фостер, Энтони
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Хевен, Диогу Далот, Каземиро, Угарте, Доргу, Бруну Фернандеш, Матеус Кунья, Шешко
Запасные: Зиркзе, Йоро, Байындыр, Маласиа, Маунт, Майну, Магуайр, Флетчер, Лейси
Ньюкасл
Поуп, Холл, Шер, Тиав, Майли, Жоэлинтон, Тонали, Бруно Гимараэс, Гордон, Барнс, Вольтемаде
Запасные: Триппьер, Ботман, Висса, Рэмсдейл, Ливраменто, А. Мерфи, Дж. Мерфи, Уиллок, Рэмзи
Лидс:
Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Родон, Ампаду, Груев, Штах, Гудмундссон, Джастин, Ааронсон, Калверт-Льюин
Запасные: Байрэм, Пиру, Нмеча, Ньонто, Дарлоу, Борнаув, Танака, Окафор, Харрисон
Вест Хэм
Ареоля, Скарлз, Тодибо, Мавропанос, Уокер-Питерс, Фернандеш, Соучек, Саммервилл, Лукас Пакета, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Гидо Родригес, Пабло, Килмен, Эрти, Хермансен, Майерс, Магасса, Поттс, Канте
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Домингес, Андерсон, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Эбботт, Макати, Ганн, Морато, Савона, Авонийи, Калимуэндо, Дуглас Луис, Баква
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
