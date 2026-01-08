  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Англии. «МЮ» сыграл вничью с «Бернли», «Ман Сити» – с «Брайтоном», «Челси» уступил «Фулхэму», «Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в четверг
385

Чемпионат Англии. «МЮ» сыграл вничью с «Бернли», «Ман Сити» – с «Брайтоном», «Челси» уступил «Фулхэму», «Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в четверг

В АПЛ проходят матчи 21-го тура.

В 21-м туре АПЛ в среду «Челси» в гостях проиграл «Фулхэму» (1:2), «Манчестер Сити» дома поделил очки с «Брайтоном» (1:1), «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Бернли» (2:2).

В четверг «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем».

Чемпионат Англии

21-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
7 января 19:30, Вайталити Стэдиум
Борнмут
Завершен
3 - 2
Тоттенхэм
Матч окончен
Семеньо   Милосавлевич
90’
+10’
  Семеньо
90’
+5’
Хименес   Адли
87’
Тавернье   Диаките
87’
86’
Бентанкур   Грэй
78’
  Пальинья
Хименес
77’
75’
ван де Вен
67’
Коло-Муани   Ришарлисон
Крупи   Брукс
64’
Эванилсон   Унал
64’
61’
Коло-Муани
60’
Порро
57’
Бергвалль   Одобер
Кук
51’
2тайм
Перерыв
Семеньо
43’
  Крупи
36’
  Эванилсон
22’
5’
  Тель
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кук, Скотт, Тавернье, Семеньо, Крупи, Эванилсон
Запасные: Форстер, Диаките, Брукс, Унал, Милосавлевич, Адли, Рис-Доттин, Солер, Смит
1тайм
Тоттенхэм:
Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Бентанкур, Пальинья, Симонс, Тель, Бергвалль, Коло-Муани
Запасные: Скарлетт, Уильямс-Барнетт, Ришарлисон, Данзо, Дэвис, Кински, Дрэгушин, Грэй, Одобер
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
7 января 19:30, Брентфорд Комьюнити
Брентфорд
Завершен
3 - 0
Сандерленд
Матч окончен
83’
Альдерете   О`Нин
Кайоде   Хики
82’
Игор Тиаго   Нелсон
82’
79’
Бэллард   Серкин
79’
Гертрюйда   Нил
Йенсен   Хендерсон
76’
  Ярмолюк
73’
  Игор Тиаго
65’
Янельт
63’
Льюис-Поттер   Дамсгор
61’
60’
Ле Фе
52’
Ригг   Майенда
52’
Аденгра   Мандл
2тайм
Перерыв
45’
Хьюм
Игор Тиаго
43’
  Игор Тиаго
30’
Брентфорд
Келлехер, Хенри, Коллинз, Айер, Кайоде, Янельт, Ярмолюк, Шаде, Йенсен, Льюис-Поттер, Игор Тиаго
Запасные: Вальдимарссон, Пиннок, Дамсгор, Нелсон, Хики, Пирт-Харрис, ван ден Берг, Хендерсон, Донован
1тайм
Сандерленд:
Руфс, Хьюм, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Гертрюйда, Г. Джака, Аденгра, Ле Фе, Ригг, Бробби
Запасные: Пэттерсон, Нил, Мандл, Хьельде, Серкин, О`Нин, Тутеров, Джонс, Майенда
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
7 января 19:30, Селхерст Парк
Кристал Пэлас
Завершен
0 - 0
Астон Вилла
Матч окончен
Девенни   Соса
90’
Митчелл
83’
82’
Камара   Богарде
73’
Динь   Матсен
73’
Макгинн   Мален
Джонсон
67’
65’
Санчо   Буэндиа
46’
Мартинес   Бизот
2тайм
Перерыв
Кристал Пэлас
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Канво, Пино, Джонсон, Митчелл, Хьюз, Уортон, Девенни, Матета
Запасные: Соса, Уче, Ричардс, Бенитес, Кинг, Бенамар, Родни, Кейси, Дрейкс-Томас
1тайм
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Линделеф, Конса, Кэш, Тилеманс, Камара, Роджерс, Макгинн, Санчо, Уоткинс
Запасные: Пау Торрес, Матсен, Мален, Бизот, Хеммингс, Гарсия, Буэндиа, Богарде, Джимо-Алоба
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
7 января 19:30, Хилл Дикинсон
Эвертон
Завершен
1 - 1
Вулверхэмптон
Матч окончен
90’
+5’
Хван Хи Чхан   Лима
Макнил   Рель
90’
+1’
Грилиш
90’
Армстронг   Паттерсон
87’
Барри   Бету
87’
Грилиш
87’
Мойес
84’
Кин
83’
Ироэгбунам
77’
77’
Хван Хи Чхан
69’
  Мане
67’
Крейчи   Ларсен
57’
Москера
46’
Арьяс   Андре
2тайм
Перерыв
43’
Жозе Са
  Кин
17’
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Ироэгбунам, Гарнер, Армстронг, Грилиш, Барри, Макнил
Запасные: Кэмпбелл, Диблинг, Паттерсон, Азну, Рель, Бету, Трэверс, Кинг, Уэлч
1тайм
Вулверхэмптон:
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Москера, Уго Буэно, Гомес, Мане, Арьяс, Тшатшуа, Хван Хи Чхан, Арокодаре
Запасные: Джонстон, Андре, Фер Лопес, Лима, Ларсен, Чирева, Меллер Вольф, Доэрти, Оджиннака
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
7 января 19:30, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Завершен
2 - 1
Челси
Матч окончен
90’
+2’
Уилсон   Траоре
90’
+1’
Хименес
90’
Смит-Роу   Рид
83’
  Уилсон
81’
Кастань
78’
76’
Гюсто   Ачимпонг
75’
Палмер   Жоао Педро
Робинсон   Сессеньон
73’
Кэрни   Лукич
73’
72’
  Делап
65’
Фернандес   Джеймс
  Хименес
55’
Куэнка   де Маседо
46’
2тайм
Перерыв
Куэнка
45’
+7’
28’
Сантос   Хато
Силва
26’
25’
Палмер
25’
Адарабиойо
24’
Фернандес
22’
Кукурелья
Фулхэм
Лено, Куэнка, Андерсен, Диоп, Смит-Роу, Уилсон, Робинсон, Кэрни, Берге, Кастань, Хименес
Запасные: Рид, Риджон, де Маседо, Лекомт, Амисса, Лукич, Сессеньон, Куси-Асаре, Траоре
1тайм
Челси:
Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Гюсто, Кайседо, Сантос, Нету, Фернандес, Палмер, Делап
Запасные: Хато, Джеймс, Йоргенсен, Гарначо, Фофана, Ачимпонг, Гиттенс, Жоао Педро, Эстевао
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
7 января 19:30, Этихад
Манчестер Сити
Завершен
1 - 1
Брайтон
Матч окончен
89’
Уотсон
83’
Айяри   Милнер
83’
Митома   Уотсон
77’
Гомес   Груда
77’
Рюттер   Уэлбек
Матеуш Нунеш   Льюис
73’
Аке   О`Райли
73’
Фоден   Шерки
73’
69’
Митома
Нико Гонсалес   Родри Эрнандес
64’
60’
де Кейпер
Доннарумма
60’
60’
  Митома
53’
ван Хекке
2тайм
Перерыв
  Холанд
41’
41’
Гросс
Гвардиола
40’
29’
Данк
Манчестер Сити
Доннарумма, Аке, Аллейн, Хусанов, Матеуш Нунеш, Нико Гонсалес, Доку, Фоден, Рейндерс, Бернарду Силва, Холанд
Запасные: Хески, Мукаса, Шерки, Родри Эрнандес, Макайду, Траффорд, О`Райли, Льюис, Мфуни
1тайм
Брайтон:
Вербрюгген, де Кейпер, Данк, ван Хекке, Хиншелвуд, Гросс, Айяри, Митома, Гомес, Кадыоглу, Рюттер
Запасные: Стил, Боскальи, Уотсон, Груда, Милнер, Уэлбек, Коппола, Таскер, Хауэлл
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
7 января 20:15, Турф Муур
Бернли
Завершен
2 - 2
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
Фостер
90’
+5’
Эдвардс   Сонне
90’
+2’
Паркер
89’
84’
Угарте   Лейси
Броя   Фостер
76’
74’
Каземиро   Майну
74’
Матеус Кунья   Зиркзе
  Энтони
66’
61’
Хевен   Йоро
61’
Бруну Фернандеш   Маунт
60’
  Шешко
Межбри   Энтони
58’
50’
  Шешко
2тайм
Перерыв
Межбри
41’
  Хевен
13’
Бернли
Дубравка, Хамфрис, Эстев, Лоран, Межбри, Эдвардс, Пирес, Флорентину, Уокер, Угочукву, Броя
Запасные: Вайсс, Бруун Ларсен, Экдаль, Сонне, Тшауна, Барнс, Хартман, Фостер, Энтони
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Мартинес, Хевен, Диогу Далот, Каземиро, Угарте, Доргу, Бруну Фернандеш, Матеус Кунья, Шешко
Запасные: Зиркзе, Йоро, Байындыр, Маласиа, Маунт, Майну, Магуайр, Флетчер, Лейси
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
7 января 20:15, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Завершен
4 - 3
Лидс
Матч окончен
  Барнс
90’
+12’
90’
+10’
Ампаду
90’
+7’
Ааронсон   Ньонто
90’
+7’
Груев   Танака
90’
+7’
Родон   Борнаув
  Бруно Гимараэс
90’
+1’
87’
Калверт-Льюин   Нмеча
Гордон   Дж. Мерфи
81’
80’
Штах   Окафор
79’
  Ааронсон
Шер   Рэмзи
76’
Вольтемаде   Висса
75’
  Жоэлинтон
54’
Тиав   Ботман
46’
Тонали   Ливраменто
46’
2тайм
Перерыв
Жоэлинтон
45’
+6’
45’
+5’
  Калверт-Льюин
Гордон
45’
+3’
  Барнс
36’
32’
  Ааронсон
22’
Калверт-Льюин
Тиав
7’
Ньюкасл
Поуп, Холл, Шер, Тиав, Майли, Жоэлинтон, Тонали, Бруно Гимараэс, Гордон, Барнс, Вольтемаде
Запасные: Триппьер, Ботман, Висса, Рэмсдейл, Ливраменто, А. Мерфи, Дж. Мерфи, Уиллок, Рэмзи
1тайм
Лидс:
Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Родон, Ампаду, Груев, Штах, Гудмундссон, Джастин, Ааронсон, Калверт-Льюин
Запасные: Байрэм, Пиру, Нмеча, Ньонто, Дарлоу, Борнаув, Танака, Окафор, Харрисон
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 21 тур
6 января 20:00, Стадион Лондон
Вест Хэм
Завершен
1 - 2
Ноттингем Форест
Матч окончен
Мавропанос
90’
+6’
Уокер-Питерс
90’
+4’
90’
+2’
Баква   Морато
89’
  Гиббс-Уайт
Фернандеш   Поттс
80’
Эшпириту Санту
70’
Скарлз   Майерс
63’
Лукас Пакета   Пабло
63’
Тодибо
61’
55’
  Домингес
46’
Хатчинсон   Баква
2тайм
Перерыв
  Мурилло
13’
Вест Хэм
Ареоля, Скарлз, Тодибо, Мавропанос, Уокер-Питерс, Фернандеш, Соучек, Саммервилл, Лукас Пакета, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Гидо Родригес, Пабло, Килмен, Эрти, Хермансен, Майерс, Магасса, Поттс, Канте
1тайм
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Домингес, Андерсон, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Эбботт, Макати, Ганн, Морато, Савона, Авонийи, Калимуэндо, Дуглас Луис, Баква
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?26392 голоса
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoСандерленд
logoБорнмут
logoЭвертон
logoКристал Пэлас
logoАстон Вилла
logoВест Хэм
logoТоттенхэм
logoФулхэм
logoВулверхэмптон
logoНоттингем Форест
logoБрентфорд
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoБрайтон
logoЛидс
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoБернли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ромеро о результатах «Тоттенхэма»: «В такие моменты должны выступать другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются, когда все хорошо, чтобы наговорить лжи»
56 минут назад
Семеньо забил победный гол «Тоттенхэму» на 95-й минуте – Ираола назвал это «сказочным финалом». Вингер «Борнмута» близок к переходу в «Ман Сити»
сегодня, 01:30
Директор «Крузейро» о Жерсоне: «Очень сложные переговоры с «Зенитом» со множеством деталей. Будем работать, но не можем гарантировать результат»
сегодня, 00:34
Франк о стаканчике с эмблемой «Арсенала»: «Неужели кто-то думает, что я специально его взял? Это было бы крайне глупо. Печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы»
вчера, 23:05
Флетчер про 2:2 с «Бернли»: «Я разочарован, «МЮ» сделал более чем достаточно для победы»
вчера, 22:54
Гвардиола об 1:1 с «Брайтоном»: «Я очень доволен тем, как играл «Ман Сити». Мы упустили много моментов. Иногда мы забиваем, иногда нет, вот и все»
вчера, 22:48
Тренер «Челси» Макфарлейн о красной: «Кукурелья справился бы в 9 из 10 случаев. Проблема не в дисциплине или культуре, парни сильно хотят победить и позволяют эмоциям выйти из-под контроля»
вчера, 22:41
«Ньюкасл» победил «Лидс» (4:3), отыгравшись на 91-й и забив 4-й мяч на 102-й. Это самый поздний победный гол в АПЛ за время сбора статистики
вчера, 22:35
Франк пил из стаканчика с эмблемой «Арсенала» перед проигранным матчем с «Борнмутом». У «Тоттенхэма» 1 победа в 6 последних играх и 14-е место в АПЛ
вчера, 22:25Фото
Месси об обращениях к психологу: «В «Барсе» был период, когда я делал это, но потом перестал. Я склонен держать все в себе, справляться со своими проблемами в одиночку»
вчера, 22:18
Ко всем новостям
Последние новости
Оливер Гласнер: «Гехи остается в «Кристал Пэлас», думаю. Но если скажет: «Я хочу уйти», и за него заплатят огромные деньги, то любой футболист уйдет, если играешь за такой клуб, как «Пэлас»
11 минут назад
Егор Титов: «Дивеев – системообразующий игрок. Не только ЦСКА, но и сборной. Удивительно взять иностранца на замену, который играл мало»
30 минут назад
Ломаевым интересуются клубы из Саудовской Аравии, Греции, Кипра и Болгарии (Sport24)
43 минуты назад
Дмитрий Парфенов: «Не уверен, что Карседо пришел с намерением играть в спартаковский футбол. Не думаю, что был разговор: все равно, как закончится чемпионат. Никто этого не поймет»
сегодня, 01:15
Флетчер будет руководить «МЮ» в матче Кубка Англии против «Брайтона»
сегодня, 01:02
«Россия теряет выдающегося специалиста из-за того, что Радимов не хочет тренировать. Он топ во всех планах, шикарнейший тренер». Гасилин о Владиславе
сегодня, 00:47
«Брентфорд» идет 5-м в таблице АПЛ после 4 побед в 5 матчах. Эндрюс проводит первый сезон в качестве главного тренера
сегодня, 00:22
Киву о 2:0 с «Пармой»: «В Серии А не бывает легко, соперники могут создать трудности. «Интер» сыграл зрело – нужно всегда быть сосредоточенным, иначе рискуешь»
вчера, 22:59
Доку о трех ничьих «Сити» подряд: «Это очень расстраивает. Дело не в сопернике, а только в нас. Мы могли забить больше, но сами создали себе проблемы»
вчера, 22:46
Игор Тиаго забил 16-й гол в сезоне АПЛ. Это рекорд среди бразильцев – форвард «Брентфорда» обошел Фирмино, Мартинелли и Кунью
вчера, 22:40