🎥 Левандовски рассказал о главном совете в карьере. Узнал мудрость Венгера от Анри

Роберт Левандовски пришел на подкаст High Perfomance, на котором ведущие с гостями обсуждают физический и ментальный аспекты успешного выступления атлетов в разных видах спорта.

Поляк за свою продолжительную карьеру успел поработать с выдающимися тренерами и футболистами разных поколений. Когда Роберта попросили рассказать о самом ценном совете, который он когда-либо получал, нападающий вспомнил историю от другой легенды:

«Тьерри Анри однажды рассказал мне историю об Арсене Венгере. После игры или одной из тренировок Анри подошел к Венгеру и спросил, что он может сделать, чтобы стать лучше как футболист.

Арсен Венгер ему ответил: «Не знаю. Это ты должен выяснить сам».

Я стал размышлять над этими словами, это такой хороший совет. Думаю, моя жизненная история с этим перекликается: мне приходилось самому искать собственный путь, понимать, как улучшить свой футбол, над чем поработать, чтобы сделать следующий шаг на пути к развитию.

И это нужно выяснять самому, а не узнавать это от других. Если не поймешь этого сам, возможно, не получишь достаточного уважения к себе – от осознания, что ты сделал это собственными силами».

Гений Венгера – вложил мудрость в футболиста, с которым никогда не работал.