📸🎥 Доил муляж коровы, дул в альпийский рог. Луиса Диаса обаварили

Дела Луиса Диаса в «Баварии» идут отлично: 22 матча, 13 голов и семь ассистов во всех турнирах. Вингер успевает отличиться и за пределами футбольного поля – во время зимнего перерыва выпустил свою первую музыкальную композицию .

Колумбиец погружается в местную культуру, вместе с семьей и новыми одноклубниками уже отметил Октоберфест.

А теперь Лучо устроили курс молодого баварца: на встрече с фан-клубом «Баварии» колумбийца познакомили с главными традициями региона. Поскольку футболист теперь выпускает песни, Диасу вручили местные музыкальные инструменты.

Он даже искусственную корову доил.

С йодлем и альпийским рогом у колумбийца пока есть проблемы, зато аккордеон он освоил почти как профи.

Талантливый человек!