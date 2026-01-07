«Ювентус» разгромил «Сассуоло» – 3:0. Дэвид забил и ассистировал Миретти, у Мухаремовича автогол

«Сассуоло» проиграл «Ювентусу».

«Ювентус» разгромил «Сассуоло» (3:0) в 19-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Читта-дель-Триколоре».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Тарик Мухаремович забил в свои ворота на 16-й минуте. Фабио Миретти забил на 62-й с паса Джонатана Дэвида. Через минуту Дэвид забил сам.

