Эберль о словах Карла про «Реал»: «Это не проблема, для «Баварии» вопрос закрыт. 17-летние иногда могут ошибаться»

Эберль о словах Карла про «Реал»: это не проблема, вопрос закрыт.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль заявил, что в клубе не видят проблемы в словах Леннарта Карла о желании играть за «Реал».

Ранее 17-летний футболист заявил , что хотел бы однажды перейти в мадридский клуб. После критики со стороны болельщиков «Баварии» Карл отключил комментарии в соцсетях.

«Иногда 17-летние могут ошибаться. На следующий день после этого он пришел к нам и сказал: «Думаю, что сказал что-то не очень хорошее». Для нас вопрос закрыт, это ни в коем случае не проблема. Он показывает себя на поле», – сказал Эберль .