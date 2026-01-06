Эберль о словах Карла про «Реал»: «Это не проблема, для «Баварии» вопрос закрыт. 17-летние иногда могут ошибаться»
Эберль о словах Карла про «Реал»: это не проблема, вопрос закрыт.
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль заявил, что в клубе не видят проблемы в словах Леннарта Карла о желании играть за «Реал».
Ранее 17-летний футболист заявил, что хотел бы однажды перейти в мадридский клуб. После критики со стороны болельщиков «Баварии» Карл отключил комментарии в соцсетях.
«Иногда 17-летние могут ошибаться. На следующий день после этого он пришел к нам и сказал: «Думаю, что сказал что-то не очень хорошее». Для нас вопрос закрыт, это ни в коем случае не проблема. Он показывает себя на поле», – сказал Эберль.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Максимилиана Коха
